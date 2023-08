"Colombia no tiene nada que celebrar": Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial de Colombia y exsecuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, dijo que a un año del gobierno del presidente Gustavo Petro el cambio se convirtió en una "verdadera pesadilla", porque los índices de violencia han incrementado con el llamado plan "paz total", al igual que la corrupción.

En una charla con El Heraldo de México, Betancourt aseguró que "Colombia está en una profunda crisis de legitimidad, –este gobierno que proponía el cambio– se ha visto inmerso en escándalo tras escándalo; su promesa de renovar la lucha contra la corrupción no fue sino un eslogan de campaña. Y los colombianos no tenemos nada que celebrar”.

Dijo que los altos mandos de la campaña de Petro y los más allegados a ésta, o al gobierno han estado vinculados a procesos de corrupción. Es una crisis institucional y política, porque las fuerzas que el gobierno tenía en el Congreso se desbarataron, ya no hay una mayoría para apoyar las reformas.

El Presidente "propuso y estableció el plan que él llama 'paz total', y con esto se incrementaron los índices de violencia en Colombia, de extorsión, de hurto, de asesinatos y los secuestros se dispararon en 90%, porque la solución de Petro para lograr la paz es asegurarles total impunidad a los actores violentos del país".

Sobre la confesión del hijo del Presidente, la doctora Betancourt refirió.

"Lo último de estos escándalos es que Nicolás Petro dijo que habían entrado dinero del narcotráfico a la campaña de su padre, ese fue su testimonio, también que su padre no sabía, pero, esta fue la defensa de Samper en el 96; de hecho escribí un libro en relación a eso recopilando todas las pruebas de que sí sabía"

"Obviamente los mafiosos no dan plata o una campaña para que el hijo del Presidente se compre una mansión, o haga viajes de placer con esos recursos, tienen un objetivo, y es comprar impunidad. Y para lograr garantizar esa impunidad era necesario que el Presidente electo no solamente supiera, sino que estuviera de acuerdo en pagar favores", destacó.

La excandidata presidencial comentó también que "Petro no ordenó una investigación a fondo, él dijo que no se interpondría para evitar que la Fiscalía hiciera su trabajo, de hecho, la Fiscalía no le pidió permiso al Presidente para investigar su campaña y a su hijo, es importante anotar la cortina de humo que ha habido, hasta han llegado asesinar a testigos.

"Porque cuando el mandatario sale y dice que no va a interferir ni a defender a su hijo, es porque sabe que el fiscal es totalmente independiente, que no lo puede controlar, ni manejar; está esperando el fin de su mandato para poner a un fiscal de su bolsillo. Es una estrategia para ganar tiempo, para que el que llegue sea el que tape todos estos asuntos", resaltó.

Hay sobradas evidencias, de hecho, nunca se pudo explicar cómo en las elecciones que eligieron a Petro aparecieron tres millones de votos que nunca habían existido, y la registraduría los convalidó.

"Así que Colombia necesita que esto no quede en la impunidad, demasiadas veces se ha sabido que se ofrece dinero ilegal para financiar campañas, y nada ha pasado, los mismos apoyos de Petro hacen el listado de cómo todos los presidentes antes de él recibieron plata y no pasó nada", finalizó.

POR ROSSI SOTELO /ESPECIAL

MAAZ