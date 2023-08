Perrito muere colgado tras saltar del balcón de su casa, intentó escapar del calor

Un perrito murió tras ser abandonado en el balcón de una casa en España. De acuerdo con medios locales, el animal pasó varios días en la azotea sin un lugar para refugiarse de los intensos rayos del sol; aparentemente, el canino ya no soportó las condiciones en las que vivía y decidió saltar desde lo alto, no obstante, estaba amarrado a un mueble, por lo que falleció ahorcado.

Vecinos de la zona relataron a medios locales que los dueños del perro se fueron de vacaciones y dejaron al animal abandonado en el balcón, sin agua ni comida para sobrevivir. Según sus testimonios, escucharon al perro llorar todos los días, razón por la cual dieron aviso a la policía, pero como los hechos ocurrieron dentro de una vivienda privada, las autoridades no ingresaron al domicilio para rescatarlo.

El animal cayó de un edificio de dos pisos. Foto: especial.

Denuncian a los dueños por maltrato animal

Tras la muerte del animal, la Policía Municipal dio a conocer que se presentó una denuncia contra los propietarios de la casa, por delito de maltrato animal. Internautas también arremetieron contra las personas que abandonaron al perrito a su suerte y exhortaron a las autoridades a que el caso no quede impune y los responsables paguen por el sufrimiento que le ocasionaron al can.

Medios locales reportaron que este verano está siendo uno de los más calurosos en Europa. En España las temperaturas han superado los 40 grados centígrados, por lo que las autoridades han pedido a los habitantes tomar medidas extremas para evitar un golpe de calor. Aparentemente, fue por el intenso calor que el perrito no soportó más y decidió saltar del balcón de su casa. Las autoridades recomiendan a los habitantes no abandonar a sus mascotas en espacios donde no puedan refugiarse de los rayos del sol.

Las autoridades recomiendan a los habitantes no abandonar a sus mascotas en espacios donde no puedan refugiarse de los rayos del sol. Foto: especial.

Las autoridades españolas compartieron una lista con recomendaciones para que las personas cuiden a sus mascotas durante la época de calor: