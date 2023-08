Guatemala va a segunda vuelta presidencial entre polémicas

Guatemala realizará la segunda vuelta de elecciones para la presidencia de la República este 20 de agosto, en medio de controversias y denuncias de anomalías en votos por la ventaja virtual con que el partido Semilla llega tras la primera vuelta celebrada el 25 de junio.

Pese a este panorama, analistas han calificado el actual proceso de elección como un referéndum en contra de los partidos tradicionales, dado que afirman que la ciudadanía se ha inclinado (en primera votación y encuestas ) hacia el candidato de oposición, Bernardo Arévalo, quien según las demoscópicas encabeza las preferencias de cara a la segunda vuelta este 20 de agosto.

Al respecto, Édgar Ortiz Romero, director del área legal de la fundación Libertad y Desarrollo, explicó que quizá se intente, desde la persecución penal, insistir en criminalizar a personal del Tribunal Supremo Electoral tras el primer resultado, lo cual sería un escenario muy grave para el país.

Para el analista guatemalteco, el proceso de transición entre que se elige presidente y toma posesión es muy largo, al transcurrir casi cinco meses en los cuales pasarán muchas cosas.

“Recordemos que el Ministerio Público tiene un caso abierto contra Semilla por supuestas firmas falsas en el proceso de constitución; intentarán cancelar al partido, pero eso no significa que el presidente no vaya a asumir; esto no es un detalle menor y va a marcar la agenda política del país”, aseveró.