Niñas de 13 en moto y sin casco suplican a la policía que no las multe o su mamá las regaña

Un escalofriante video le dio la vuelta a las redes sociales en los últimos días, un padre con sus tres hijos en una moto sufren un accidente, y la menor de apenas 11 años termina perdiendo el brazo porque la rueda trasera se lo aplastó después que su cabello se atorara en la misma. una cámara de seguridad lo grabó todo.

El mundo se indignó con la noticia, y pidieron a las autoridades de cada uno de los países desde los que comentaron, aumentar de manera significativa las reglas, pero también las sanciones para los motociclistas que circulen sin un equipo de seguridad adecuado tanto para el conductor como para el pasajero.

Niñas de 13 años son sorprendidas en moto

Policías de Puebloviejo, municipio de Magdalena, en Colombia, impidieron que se repitiera la historia. Durante un recorrido encontraron a dos adolescentes en motocicleta. Al momento de interceptarlas y de preguntar sus damos, se dieron cuenta de que no tenían, en primer lugar, el equipo de seguridad adecuado, y en segundo lugar, licencia para conducir.

Ni siquiera circulaban con el permiso de su madre, pues al momento de indicarles que bajaran del coche para llevarse su vehículo al corralón, empezaron a derramar algunas lágrimas, y suplicaron a los oficiales que las dejaran ir a su casa, pues no volverían a repetir su acción inconsciente.

"No, la moto no, por favor, es que mi mami me va a pegar. Yo nada más salí a cobrar. Por favor, policía se lo suplico", fueron las palabras que dijo con la voz entrecortada por el llanto. Su hermana no dijo una sola palabra en todo el video, ya se había bajado de la moto, lista para irse a pie.

El policía aceptó que se fueran a su casa

El policía finalmente aceptó que se fuera para su casa al ver que no dejaba de llorar. En una segunda parte del video que publicó a través de TikTok, se puede ver que ambas partieron con rumbo a su hogar, mientras que al policía le llovieron mensajes de felicitación por sus acciones.