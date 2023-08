¡IMPERDIBLE! pelean pero ninguno se entiende, acalorada discusión en pleno vuelo se roba los reflectores en redes

Un nuevo video se ha coronado como el rey de los virales del Internet, pues muestra como dos hombres de diferentes nacionalidades pelean en pleno vuelo. La discusión multilingüe sube poco a poco de tono aunque ninguno de los involucrados pueda entenderse. La grabación, filmada por uno de los pasajeros causó risa entre los usuarios de Twitter y entre los propios asistentes que estuvieron presentes en la agresión verbal, esto por "las divertidas" frases que expresó el presunto dominicano.

Dos hombres protagonizan discusión en inglés y español

En pleno vuelo, dos pasajeros de un avión protagonizaron una acalorada discusión, cada quién en su idioma. Mientras uno insultaba en inglés, el otro se defendía en español y claramente, nunca lograron comunicarse correctamente para llegar a un acuerdo mutuo. Según el video que ya recorre cada rincón de "X", anteriormente conocido como Twitter, todo comenzó con el "griterío" del angloparlante.

Los internautas aplaudieron la defensa del hispanohablante y se rieron de la discusión del vuelo. FOTO: Twitter

Gracias al canal de noticias UHN Plus, el momento quedó guardado para la posterioridad, en donde se escucha como un angloparlante insulta a un hispanohablante con un "motherfucker" que significa "hij* de perr*" en inglés. Ante esta leperada, el presunto dominicano le contestó "el hij* de la gran pu* eres tú, mamagüevo", frase que detona la risa de varios de los pasajeros del vuelo.

Luego de ver la reacción de los asistentes, el hombre angloparlante se enoja aún más y le sigue gritando en inglés, para este punto, las frases que dice el sujeto se vuelven más inaudibles. Ante esto, el hispanohablante nuevamente se defiende de sus insultos y le contesta "qué me importa a mí, no sé lo que usted me dice, loco del diablo", antes de que un remate dé cierre al video con un "stupid tú, maricón".

Algunos comentaron que era un venezolano el que hablaba, pero se estima que por su habla, haya sido un dominicano. FOTO: Twitter

El corto video de solo 35 segundos termina abruptamente, pero esto fue suficiente para que los internautas de Twitter comentaran divertidamente sobre cómo se defendió el latinoamericano. La comunidad hispanohablante compartió que aunque se desconoce qué detonó la discusión verbal "estaba claro" que el presunto dominicano solo le respondía las agresiones al angloparlante. Hasta el momento se desconoce la identidad de los protagonistas así como los detalles del vuelo.