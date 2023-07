Hallan dentro de un asador los restos de una joven hispana desaparecida hace 6 años

La desaparición de personas es un hecho que rompe la vida de las familias que la sufren, el miedo y la incertidumbre se hacen presentes a cada momento y sólo desaparecen si tienen noticias de sus seres amados. Pero algunas veces se sustituye con la tristeza, pues aquellos ausentes son hallados muertos, quitando así la esperanza que los acompañó. Las circunstancias en que los hallan son otro factor que suma al dolor, como ocurrió en Estados Unidos, cuando fue encontrada una joven desaparecida hace seis años.

Su nombre era Miranda Rodriguez, era hispana, desapareció en Houston, Texas, a los 24 años, el 20 de agosto de 2017, poco antes del paso del huracán Harvey. Desde entonces no se supo nada más sobre su paradero, a pesar del enorme esfuerzo de sus padres por hallarla. Sus familiares y amigos realizaron brigadas de búsqueda, pero no hubo éxito y para la policía y los medios el caso se enfrió sin tener una respuesta. Como con muchas otras personas, era como si la tierra se la hubiera tragado.

Su familai la buscó desesperadamente. Foto: Facebook, Grizzy's Hood News.

Hallan cuerpo dentro de un asador

Casi cinco años habían pasado desde la desaparición de Miranda Rodriguez, cuando el 12 de julio de 2022, un trabajador contratado para limpiar el patio trasero de una casa en Peach Creek Drive, en el sureste de Houston, cerca de Pasadena, encontró dentro de un asador de ladrillos un cadáver, por lo que dio aviso a la policía.

En ese momento no fue posible, ni siquiera, identificar si los restos pertenecían o no a un humano. Fueron llevados a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris, donde comenzaron a realizarse los análisis pertinentes. Cabe señalar que el informe forense no determinó la causa de la muerte, ni las circunstancias en las que ésta se produjo.

Un trabajador halló el cuerpo. Foto: KHOU.

Tras un año de análisis, la institución forense informó a la familia de Miranda Rodriguez que aquel cuerpo encontrado dentro del asador era el de la joven desaparecida años atrás. Los investigadores dijeron que los huesos habían sido quemados. La Policía abrió una investigación por estos hechos después de que se confirmara la identidad del cuerpo.

"Parece que la perdimos dos veces cuando desapareció y ahora", dijo Brandi Rodríguez, familiar de Miranda.

La buscaron por seis años. Foto: especial.

Otro caso de desaparición en Texas

Aunque resultó ser mentira, durante esta semana los medios de comunicación estadounidenses informaron sobre un caso al que llamaron un “verdadero milagro”, pues presuntamente un joven hispano -identificado como Rudy Farias- había sido encontrado tras ocho años de estar desaparecido, hecho que supuestamente había ocurrido cuando salió a pasear a sus perros en Houston, Texas.

El joven estuvo hospitalizado, después de ser dado de alta fue sometido a un interrogatorio, un activista reveló que el joven confesó que nunca estuvo desaparecido y que su madre lo tenía retenido en su propia casa. El hombre dijo que la mujer lo abusaba sexualmente, aunque la policía descartó esa parte. La historia se cayó también por los testimonios de los vecinos, que dijeron que convivían con el chico a menudo.

DMGS