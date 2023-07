¡Brutal ley de la atracción! Fingía malestares para no ir a la escuela y un día cayó en coma

Es normal que algunos menores se rehúsen a ir a la escuela y que hasta se sirvan de la "mentira piadosa" para poder faltar a clases, esto es lo que le pasó a Sofía Carbo, una joven de Buenos Aires, Argentina que compartió como "la pequeña farsa" casi le cuesta la vida. La ahora adolescente comentó que cuando tenía solo 8 años, se inventaba historias y malestares para no tener que acudir al colegio. Sin embargo, un día sí empezó a sentirse mal, tuvo mareos, vómito y fiebre de 42 grados. Debido a que en el pasado había evitado el instituto con patrañas, sus padres no le creyeron, pero al final estuvo 10 días internada en un hospital luchando contra una enfermedad letal.

Niña de 8 años finge malestar para no ir a la escuela y termina mal

Con más de 255 mil reproducciones, 31 mil "me gusta", casi 200 comentarios y alrededor de tres mil "guardado", la joven internauta de TikTok se dio a conocer al mundo entero la terrible historia que padeció en la infancia. El filme comienza con la propia Sofía Carbo platicando cómo es que logró engañar a sus padres en varias ocasiones para evitar ir a la escuela. Fingía todo tipo de malestares físicos, sin embargo, la situación se complicó drásticamente cuando las "mentiras piadosas" se volvieron realidad y de verdad presentó una enfermedad letal que la dejó internada en el hospital y en coma durante 10 días.

La entonces niña sufrió de meningitis. FOTO: Captura de video de TikToK de @soficarbonaro

A través de uno de los videos de la plataforma, la usuaria de TikTok abrió una anécdota típica de esta plataforma donde la gente comparte sus más alocadas vivencias. Detalló que desde los ocho años fabricaba excusas muy elaboradas para engañar específicamente a su madre para evitar ir a la escuela. Sin embargo, en uno de esos días, Sofía Carbo sí sufrió terribles malestares físicos ocasionados por una enfermedad que puede llegar a ser mortal, meningitis. Este padecimiento provoca inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal.

De acuerdo con los expertos, suele deberse a una infección y sí podría desencadenar consecuencias mortales. Requiere de una inmediata atención médica o las complicaciones podrían quitarle la vida al paciente. Lo que sucede es que hay varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden causarla y la mayoría de estas infecciones se transmite entre personas.

Actualmente se encuentra sana y sin ninguna secuela de la enfermedad. FOTO: Captura de video de TikToK de @soficarbonaro

¿Qué fue lo que le pasó a Sofía Carbo?

La joven adolescente contó que en una de sus "prácticas frecuentes" nuevamente le mintió a su madre diciendo que se sentía mal y que tenía fiebre, aunque la realidad es que (hasta esos momentos) ella gozaba de buena salud. Sofi Carbo expuso que "cuando yo tenía ocho años quería faltar al colegio, entonces, ese día me levanté y le dije a mi mamá: 'ay tengo fiebre, tengo fiebre'. Yo me sentía 10 de 10". Debido a los anteriores engaños, la madre de la entonces infante no le creyó e hizo caso omiso a sus quejas. La vistió y la llevó al instituto. Sin embargo, al pisar la acera del colegio, la niña experimentó mareos e incluso vomitó.

"Mi mamá no me creyó, pues se notaba que yo estaba bien. Fuimos caminando al colegio y cuando llegue, en cuanto pise literalmente el primer escalón me empecé a sentir mal, estaba muy mareada, de la nada me subió a 42 de fiebre, empecé a vomitar", relató Sofi Carbo en su cuenta de TikTok.

Ahora tiene una rutina sana, goza de buena salud y alimenta constantemente su perfil de TikTok con bastantes publicaciones. FOTO: Captura de video de TikToK de @soficarbonaro

A pesar de las claras señales de malestar que presentaba la menor de edad, su madre decidió mantenerse firme y dejarla en la escuela. Sin embargo, extrañas manchas empezaron a salir en el cuerpo de la joven, lo que levantó sospechas de que se había contagiado de meningitis. Aún con el conjunto de todas las señales de la enfermedad, la tutora siguió sin creerle porque la ahora adolescente había fingido durante bastante tiempo sus enfermedades. Finalmente en casa, su mamá le llama al pediatra, le explica la situación y éste alarmado le grita desesperadamente que lleve a su hija a la clínica, pues todos los síntomas que tenían correspondían a la meningitis.

La madre apurada y con el afán de descartar cualquier complicación médica, se trasladó con su hija al centro hospitalario más cercano. Al llegar al lugar, la infante se desplomó repentinamente y quedó en un estado de coma que duró aproximadamente 10 días.

"Así fue, en cuanto llegue a la clínica recuerdo que me dijeron que me tenían que sacar sangre y en cuanto me dijeron eso yo estaba sentada y me caí. Estuve en coma pocos días, creo que 10 días", detalló Sofi Carbo.

A pesar del fatídico pronóstico de los médicos, pues le dijeron a la familia que tal vez no sobreviviría a la infección y que de hacerlo podría quedar ciega, sorda o paralítica; Sofía Carbo recobró la consciencia al décimo día. Detalló que al abrir los ojos y darse cuenta del panorama, lo primero que quiso hacer fue levantarse y buscar un baño para ir a orinar. En el camino encontró a su madre, quien al ver a su hija deambular de una manera errática se aproximó a ella. Finalmente se recuperó de la enfermedad y no quedó con ninguna secuela.