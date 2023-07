Podría llegar el fin de la Guerra: Putin no descarta un acuerdo con Ucrania si ellos dejan de lado la ofensiva

Las hostilidades entre Rusia y Ucrania continúan y aumentan el número de víctimas por la guerra en Europa Occidental. Ahora, el presidente Vladímir Putin externó que no rechaza la idea de mantener conversaciones de paz con el enemigo, siempre y cuando dejen de lado su ofensiva. Durante una reunión con los líderes africanos en San Petersburgo, el mandatario recalcó que mientras el ejército de Kiev estuviera a la defensiva, los diálogos tardarían más en llegar. Asimismo añadió que las iniciativas de paz que están llevando los intermediarios como china y varios líderes africanos, podrían servir como base para que el conflicto bélico termine definitivamente.

Rusia quiere que Ucrania "acepte" el nuevo reacomodo de territorio. FOTO: AP

Rusia informa de un ataque con drones en Moscú

Al término de su discurso en San Petersburgo, Rusia confirmó un ataque con aviones no tripulados de origen ucraniano en Moscú. De acuerdo con el reporte preliminar, dañó dos bloques de oficinas pero no se reportó ningún herido. Sin embargo, y debido al ataque, las autoridades se vieron obligadas a suspender los vuelos desde el aeropuerto de Vnukovo, ubicado al suroeste de la ciudad. Ucrania no se ha pronunciado al respecto tanto en este incidente como en las intenciones que Vladímir Putin tiene para "llegar al fin de la guerra".

¿Cómo ocurrió el ataque con drones en Moscú?

Un testigo ocular le aseguró a la agencia Reuters que podía ver fuego y humo desde lejos de los edificios.

"Escuchamos una explosión y fue como una ola. Todos saltamos", recalcó. "Había mucho humo y no se podía ver nada. Desde arriba, se podía ver el fuego".

Kiev se niega rotundamente a perder territorio y la guerra. FOTO: AP

En tanto, sobre las conversaciones de paz, Ucrania como Rusia confesaron que no acudirán a una mesa de negociaciones sin que se den ciertas condiciones previas. Como la "nueva realidad territorial". Por su parte, Kiev aseguró que no concederá ningún territorio, pero Moscú enfatizó que deberán de "aceptar la nueva realidad territorial" de su país. Recordemos que el incidente detonó luego de que el país euroasiático invadió a su vecino el año pasado y está ocupando territorio en el sur y el este del país.

Aunque se lanzó la tan esperada "ofensiva ucraniana", Vladímir Putin confesó el pasado sábado durante una rueda de prensa que "por ahora" no tenían planes de intensificar los ataques en el frente ucraniano. Asimismo se defendió del ataque de algunas voces críticas, alegando que "ciertas personas estaban tratando de hacer daño a Rusia" pero desde dentro. Entre los límites de expresión que se tienen al interior del territorio ruso, está estrictamente prohibido criticar la invasión de Ucrania por parte de Moscú y los miembros más prominentes de la oposición están tras las rejas o en el exilio.

La guerra ha generado estragos entre los soldados y civiles de ambos mandos. FOTO: AP

Asimismo, en la amplia sesión informativa, el mandatario ruso también explicó a los periodistas que desde principios de mes, Moscú realizó algunos "ataques preventivos" después de una explosión en un puente de Crimea. Luego del incidente, cuyo saldo fue de dos muertos, Vladímir Putin prometió responder al "ataque terrorista" de Ucrania. Por su parte, Kiev no aseguró o desmintió que los responsables fuesen ellos.