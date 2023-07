¿La detención del hijo de Gustavo Petro pone en riesgo al presidente de Colombia?, esto es todo lo que debes saber

Waldir Ochoa, periodista independiente en Colombia, habló sobre la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, por el cargo de Lavado de dinero. El periodista sudamericano explicó el contexto que se vive, luego de que la revista Semana publicó una entrevista con la exesposa de Nicolás Petro, en la que aseguró que había recibido más de 600 millones de pesos del llamado "Hombre Marlboro".

En entrevista con Alejandro Sánchez para El Heraldo Media Group, Waldir Ochoa explicó que ese dinero pudo ser utilizado por el hijo del mandatario colombiano para adquirir una lujosa casa y también otras propiedades en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, en donde funge como diputado. Además, informó que fue detenido en la Costa Caribe y ahora está siendo trasladado a Bogotá, la capital del país cafetero.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro mandó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde explica la situación que vive su hijo y asegura que, como gobernante, no meterá las manos en el proceso que seguirá Nicolás Petro.

"Aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley"

FOTO: Tw Gustavo Petro

No es la primera ocasión que Petro se enfrenta con la fiscalía

El periodista colombiano recordó que no es la primera ocasión que Gustavo Petro tiene enfrentamientos con el fiscal general Francisco Barbosa, a quien se le ha acusado en más de una oportunidad de haber abusado de su poder. "Aunque eso no significa que no existan razones para realizar investigaciones y hacer una hipotética imputación contra Nicolás Petro", dijo Ochoa.

Hay que recordar que esto va relacionado con las acusaciones de que Gustavo Petro pudo haber recibido mucho dinero del narcotráfico, para financiar la campaña rumbo a las elecciones presidenciales en la que el actual mandatario colombiano se quedó con el cargo.

"Gustavo Petro llega a la presidencia, siendo el primer representante de izquierda y lo hace en escenario postpandemia y con la población harta del manejo del estado por parte de los presidentes anteriores"

¿Está en riesgo la presidencia de Petro?

Waldir Ochoa reconoció que a un año al frente del gobierno, la administración de Petro no es tan bien vista como cuando inició y no es bueno el panorama que se tiene. Explicó que la aceptación hacia el mandatario federal ha caído de manera estrepitosa y no se está dando un manejo claro del país.

Además, lamentó que en el tema de la "Paz total", su principal política, está haciendo agua porque la violencia ha aumentado en todo el territorio colombiano.

"Seguimos en un escenario de escándalo, un escenario muy complejo con una polarización muy parecida a la del presidente López Obrador en donde habla de la lucha de clases y las élites en el país, como discurso principal. Además, las acusaciones contra Nicolás pordrían llegar hasta Gustavo Petro y su campaña presidencial"