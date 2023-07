Bebé de 12 meses muere en una casa hogar, pediatras revelan que habría sufrido abuso

La muerte de una bebé de aproximadamente 12 meses tiene en conmoción a Honduras, luego de que sus familiares denunciaran ante los medios de comunicación que fue abusada sexualmente al interior de una casa hogar que pertenece a la Dirección de Niñez, Adolsencia y Familia (Dinaf) en el municipio de Cortés. La víctima identificada como Keren López fue ingresada el pasado viernes al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde falleció derivado de una presunta desnutrición.

El caso de la menor está siendo investigado por un equipo multidisciplinario que decomisó en el hospital el expediente de la niña, además de tomar la declaración de sus padres, personal médico y del Dinaf. Las críticas se han enfocado hacia la institución que debió de hacerse responsable de los cuidados de la fallecida.

"Hace tres meses me vinieron a quitar a mi niña porque decían que estaba muy desnutrida. Hoy me vengo a enterar que mi bebé está muerta porque me la violaron", fueron las declaraciones de la madre