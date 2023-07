VIDEO: ladrones en bicicleta asaltaron a dos hombres, les quitaron hasta la ropa

La delincuencia va en aumento en distintos países de América Latina, como el caso de Colombia, donde recientemente se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que presuntos ladrones despojaron de sus pertenencias a una de sus víctimas y en esta ocasión le quitaron hasta la ropa. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá, pero le han dado la vuelta al continente.

En las imágenes se observa a dos personas caminando por una calle cuando son interceptados por un hombre en bicicleta. El supuesto delincuente descendió de su unidad y rápidamente dos sujetos llegan a la escena. Una vez que los tres están reunidos se acercan a sus víctimas, con lo que parece ser un arma de fuego, y comienzan a quitarles sus pertenencias.

Los ladrones no han sido identificados. Foto: captura de pantalla.

Ladrones interceptaron a sus víctimas en bicicleta

Una de las víctimas trató de escapar, pero su intento de fuga se vio frustrado por uno de los presuntos asaltantes, quien lo amagó con una pistola. Las víctimas quedaron atrapadas, sin salida, por lo que no tuvieron más opción que entregar sus objetos de valor. No obstante, los hombres armados no se conformaron con eso, sino que también despojaron a los sujetos de sus ropas.

Las víctimas entregaron sus teléfonos celulares, para luego entregar sus chamarras, las cuales fueron inspeccionadas, a detalle, por los presuntos delincuentes. Posteriormente, los hombres se quitaron las camisas, las cuales también fueron cateadas a detalle. Cabe mencionar que durante el asalto, uno de los ladrones golpeó en el rostro a una de las víctimas mientras se desvestía.

Los hechos ganaron popularidad en redes sociales, donde decenas de internautas arremetieron contra las autoridades y exigieron mejoras en torno a la seguridad, argumentando que la violencia va en aumento a cada día. Hasta ahora, medios locales informan que ninguna persona ha sido detenida por este asalto y se desconoce si las autoridades ya trabajan para identificar a los agresores.