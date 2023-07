Pagarán 18.8 mdd a hombre que desarrolló cáncer tras usar talco para bebés Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) deberá de pagarle 18.8 millones de dólares a un hombre que desarrolló cáncer por usar su talco para bebés. Según la decisión judicial, el demandante pidió una indemnización por daños y perjuicios en compensación de las facturas médicas, el dolor y el sufrimiento resultados de esta enfermedad. Esta situación ocurrió en Oakland una ciudad del lado este de la bahía de San Francisco, en California, donde un jurado estadounidense decidió este martes que la farmacéutica especializada era culpable, apuntó la agencia Reuters.

Juez falla a favor de hombre que desarrolló cáncer por usar talco para bebé

El caso lo ganó un hombre llamado Emory Hernández Valadez, quien desde el año pasado estuvo pelando la demanda contra J&J ante el tribunal estatal de California en Oakland. En la petición escrita solicitó la indemnización por daños y perjuicios. Con tan solo 24 años, el joven ya padece de mesotelioma en el tejido que rodea su corazón, esto como resultado de una fuerte exposición al talco de la empresa al que estuvo expuesto desde su infancia. De acuerdo con la decisión judicial, el hombre será recompensado y la empresa no recibirá otro tipo de castigo a pesar de que su producto es peligroso para la salud.

FOTO: Adobe Stock

Con respecto al veredicto, el vicepresidente de litigios de J&J, Erik Haas, declaró que es "irreconciliable con las décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el talco para bebés de Johnson es seguro, no contiene amianto y no provoca cáncer". Sin embargo, esta no es la primera demanda que recibe la firma, anteriormente la marca tuvo que pagar 8 mil 900 millones de dólares para resolver un conjunto de demandas en las que se alegó que algunos de sus productos, incluido el talco para bebé, provocan cáncer.

Asimismo, en agosto del año pasado, la compañía anunció su decisión de cesar (para 2023) la venta a nivel mundial de sus polvos de talco para bebé, aunque en la declaración oficial, J&J informó sobre la sustitución de los polvos por los basados en almidón de maíz.

Hasta la fecha se sigue comerciando el talco para bebé. FOTO: Captura de pantalla de la página de J&J

Johnson & Johnson supo durante décadas que su talco contenía fibras cancerígenas

Una reciente investigación de Reuters reveló que la compañía supo durante décadas que sus polvos de talco contenían una sustancia cancerígena. De acuerdo con la agencia británica, tras un exhaustivo análisis de documentos, declaraciones y testimonios, de demostró que desde 1971 hasta principios de la década pasada, ejecutivos, científicos, médicos y abogados de la empresa sabían que este producto contenía pequeñas cantidades de amianto.

A pesar de conocer el problema, trataron de influir en los planes de los reguladores a la hora de limitar este mineral insalubre dentro de sus productos cosméticos, aseguró Reuters. Asimismo, el documento especificó que no revelaron dicha información a las autoridades ni al público, tal y como se estipula en la Ley. Ahora, tras salir a la luz (una vez más) esta información, las acciones de la farmacéutica estadounidense cayeron un 10 por ciento en la Bolsa de valores de Nueva York en menos de veinticuatro horas. Este sería el mayor golpe para Johnson & Johnson desde julio del 2002. Aunado a esto, también se enfrentan a una ola de demandas donde se alega que el uso de sus polvos provocó a los afectados distintos tipos de cáncer y enfermedades.