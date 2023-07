"Atención un ratero": Tiktoker evidencia decenas de robos durante la crisis te carteristas en Italia

En fechas recientes, numerosos turistas que han ido a Italia, reportaron que perdieron sus cosas entre los grandes tumultos de gente que se hacen en las principales atracciones turísticas, lugar donde los y las carteristas aprovechan la distracción para robarse algunas cosas de bolsos, mochilas o incluso de los compartimentos de los pantalones o las chamarras.

Esto ha sido documentado ampliamente por una cuenta de TikTok. Personas locales de las que no se sabe su identidad, han ido por las calles buscando a esta clase de ladrones y ladronas, con el objetivo te advertir a las víctimas que algo malo está pasando con sus pertenencias.

Los presuntos ladrones salen corriendo. Crédito: TikTok

Este es el modus operandi de los victimarios

Los videos se han vuelto virales, llegando a alcanzar más de un millón de reproducciones cada uno de ellos. Sus producciones consisten únicamente en ver la maña, y después se ponen a gritar: "atención, un carterista, un roba bolsos, atención gente", al mismo tiempo que los persiguen con la cámara mientras intentan huir.

"Citadino no te distraigas", es la frase que se pusieron como nombre en las redes sociales. Aunque todavía no han logrado que ninguna de estas personas que se dedican al hurto profesional caiga presa, sí han provocado que se lo piensen dos veces antes de que su cara y su modus operandi sea completamente revelado en las redes sociales. No se han tentado el corazón, y han hecho públicas las identidades de todos los presuntos ladrones.

Los creadores del video no han tenido miedo de mostrar las caras de los presuntos ladrones. Crédito: TikTok

No te das cuenta cuando te roban

La única reacción que se ha visto de las personas, es que salen corriendo con rumbo desconocido y a toda velocidad. Claro que lo primero que hacen es taparse la cara con lo primero que tienen a la mano, algunos con paraguas, otros con bolsas, con sus prendas de vestir como suéteres o chamarras y con la mano.

En las redes sociales las han festejado con mucho entusiasmo, y les agradecen el trabajo que hacen para defender no solo a los turistas que se dan cita en Italia, también a todos los locales que salen a dar una vuelta por impresionantes lugares, sobre todo de Venezia, donde residen estas personas.