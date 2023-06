"Serpiente rata": descubren misterioso reptil que tiene en jaque a los científicos

Una extraña y nueva especie, pocas veces vista finalmente ha sido identificada después de que expertos detectaron al misterioso animal en las montañas de Medio Oriente. Fueron científicos de Eslovaquia, Israel y Rusia, quienes ubicaron a una nueva serpiente.

Actualmente este reptil está clasificado en peligro de extinción debido a que vive en un sitio inestable. En 1967 se habló por primera vez de esta serpiente, sin embargo, debido a que los avistamientos no fueron frecuentes, solo quedó como un registro. Esta serpiente permaneció mucho tiempo sin lograrse ubicar debido a que lleva un estilo de vida prácticamente secreto, es una especie rara y muy aislada, además de que acceder a su hábitat es bastante complicado.

Vive en un hábitat de difícil acceso para los humanos

Características de la Serpiente rata

Escritos ancestrales, muestran que las serpientes rata existían desde entonces, pero en la actualidad estas historias se convirtieron en mito debido a su inexistencia a vista de los humanos. Hoy en día tras hacer una recopilación de estos datos, entre informes de museos y después de recopilar muestras de ADN, los investigadores confirmaron que esta criatura es una nueva especie, por lo que fue llamada, la serpiente rata levantina o Elaphe druzei.

Su nombre fu dado en honor al grupo de culto que habita en la región donde vive la serpiente, es decir en las montañas del norte de Israel, el suroeste de Siria y Líbano.

Su nombre es serpiente rata levantina o Elaphe druzei

La nueva especie, que fue ubicada debido a la combinación y el estudio de datos genéticos, morfológicos, de biogeografía y ecología, puede llegar a medir más de 1,5 metros, sin embargo, aunque es grande, tiene la capacidad de camuflarse y pasar desapercibida, tiene una cabeza negra sólida con un cuerpo amarillento y está estampada con "manchas ovaladas de color marrón oscuro", los machos crecen más que las hembras.

Protección inmediata

Esta especie es impactante, pero no es un peligro para los humanos debido a que es inofensiva, no muerde y no es venenosa. Los expertos señalaron que la especie debe ser inmediatamente protegida debido a su rareza.