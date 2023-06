No castigan a los abusadores: este es el país donde "se permite" violar a las mujeres

“Sin agresión no es violación”, así es como dictan las leyes de un país ubicado en el continente asiático que mantienen a las víctimas de los ataques temerosas e indefensas ante la acción de los abusadores sexuales que parecieran estar prootegidos por la justicia debido a los vacíos legales que se los permite, coinciden activistas sobre el caso.

Las autoridades judiciales de Japón definen al delito de violación como una relación sexual o actos indecentes cometidos “por la fuerza” el cual se lleva a cabo “mediante agresión o intimidación”, que además puede efectuarse al aprovechar que la víctima permanezca en un estado inconsciente co incapacidad de resistirse.

En el caso de Megumi Okano, sabía que una vez que fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros de trabajo, el crimen quedaría impune y no recibiría el castigo que debía tener. La víctima sabía el lugar donde podía encontrar a su abusador, pero estaba segura que no le serviría de nada porque la justicia japonesa no encontraría como un caso grave el ataque de violación, indicó citada por la BBC.

"No pude buscar justicia de esa manera y aquel hombre pudo continuar su vida libre y fácil. Fue doloroso para mí": Okano.

Actualmente el Parlamento japonés debate un proyecto de ley histórico para reformar las leyes de agresión sexual del país, en apenas la segunda revisión del tema en un siglo. De momento, los activistas señalan que hay poca comprensión del tema, por lo que la acción más importante para llevar a cabo es redefinir el concepto de ley de violación.

“Sin agresión no es violación”

Por lo tanto, los parlamentarios buscan cambiar la definición de "relación sexual forzada" a una "relación sexual no consensuada" en caso de aprobarse el cambio que propone la reforma. El escepticismo es la constante con la que viven las víctimas en una ley que disuade a las sobrevivientes para denunciar el ataque.

Lo anterior se debe a que de acuerdo con la ley vigente en Japón, hay casos en los que a pesar que hubo relaciones sexuales, no pudo procesarse a los delincuentes debido a que no hubo “agresión o intimidación”, explicó Yuu Tadokoro, portavoz de Spring, un grupo de sobrevivientes de agresión sexual.

"Los procesos y decisiones de los juicios varían: algunos acusados no fueron condenados, incluso cuando se demostró que sus actos no fueron consensuados, ya que no hubo 'agresión o intimidación'": Tadokoro.

Por ello, Megumi no acudió a la policía inmediatamente después de haber sido abusada sexualmente por su compañero de universidad, quien la atacó mientras ambos veían la televisión y el agresor le hizo insinuaciones sexuales, a lo que ella respondió con un “no”. Así comenzó el ataque. Después de forcejear y luchar, ella se congeló y dejó de resistirse.

La víctima, quien estudia la carrera de Derecho, analizó el código penal de su país y los precedentes de casos similares y se dio cuenta que lo que le pasó no cumpliría con los estándares judiciales de “agresión e intimidación”. “Yo no quería pasar por ese proceso (de investigación) por la poca esperanza que tenía de obtener justicia. Por eso no fui a la policía. Ni siquiera sabía si aceptarían mi denuncia", dijo Megumi.

Sin embargo, se llevó a cabo una investigación la cual concluyó cuando el agresor se graduó, por lo que hubo pocas consecuencias legales para él. En Japón, solo un tercio de los casos reconocidos como violación resultan en procesos legales, un poco menos que la tasa general de enjuiciamiento penal.

