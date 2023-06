Una abuelita mata "accidentalmente" a una madre soltera porque sus hijos "jugaban afuera"

Una mujer blanca de 58 años finalmente fue arrestada luego de que le disparara cobardemente a una madre soltera de tez negra. Este trágico incidente deja en orfandad a sus cuatro hijos, todo porque la adulta mayor "no soportaba" que los infantes jugaran en las zonas compartidas del área residencial, el cuál incluía, enfrente de su casa. Sin importarle que la menor de 10 años estuviese cerca, se enfrentó verbalmente con la tutora, luego cobardemente huyó a su casa, sacó una pistola y detonó el arma desde la puerta cerrada de su casa, por lo que Ajike 'AJ' Owens no tuvo oportunidad de ni de huir, puesto que no se esperaba que su vecina cargara una pistola.

Se describía a la madre como una persona protectora, cálida y trabajadora. FOTO: Especial

La disputa entre estas dos mujeres ya llevaba dos años, a Susan Louise Lorincz le perturbaba que los niños se divirtieran. Sin embargo, ahora no solo cargará en su conciencia haber dejado sin madre dos infantes y dos adolescentes, deberá enfrentar a la justicia por los cargos de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa, agresión y asalto. Todo porque la mujer no pudo controlar su furia. Cabe destacar que la misma adulta mayor fue quien inició el problema, pues arrojó un patin de ruedas a uno de los hijos de la señora Ajike 'AJ' Owens. Asimismo agitó un paraguas para amedrentarlos y se la pasaba constantemente entrando en conflicto con la familia.

Lo que más preocupa ahora es la manutención de los niños. FOTO: Especial

¿Racismo o paidofobia?

Los hechos ocurrieron en el estado de Florida, cuando Susan Lorincz de 58 años se le hizo fácil huir del problema que ella misma había generado, encerrarse en su casa y dispararle a la madre de familia a través de la puerta de su casa y con la menor de 10 años cerca. Ajike 'AJ' Owens de 35 años, murió enfrente de su hijo el pasado viernes 2 de junio.

Aunque ahora Susan Lorincz fue acusada —este martes— de homicidio involuntario con un arma de fuego, negligencia culposa, agresión y dos cargos de asalto, aseguró la la Oficina del Sheriff del condado de Marion, se tuvieron que realizar varias propuestas para viralizar el caso y que no pasara desapercibido. La excusa era porque —según los informes— Ajike 'AJ' Owens se había subido al porche delantero de la adulta mayor para golpear su puerta después de que sus hijos le dijeron que les había arrojado un patín a uno de ellos y un paraguas al otro. Aunque después de la detonación del arma se llamo una ambulancia para poder salvarle la vida a la tutora, murió en el hospital a causa de sus heridas.

Ya fue arrestada

En un video publicado por la oficina del alguacil, después de su arresto, se vio a Susan Lorincz colgando la cabeza mientras caminaba con las manos esposadas a la espalda y flanqueada por agentes.

"La justicia que todos hemos estado buscando se ha hecho", aseguró el martes el alguacil Billy Woods. Aunque sigue a la presión pública sobre la policía para que se tomen las medidas sobre el asesinato.

Se capturó una fotografía de la puerta que atravesó la bala y las casas de las involucradas. FOTO: Especial

Ella alegó en su defensa que solo actuó en defensa propia y que la señora Ajike 'AJ' Owens había estado tratando de derribar su puerta antes de que ella disparara su arma de fuego. Susan Lorincz también afirmó que la madre de familia la había perseguido en el pasado y la había atacado previamente. A través de su investigación —incluida la obtención de declaraciones de testigos presenciales— los detectives pudieron establecer que las acciones de la mujer de 58 años no eran justificables según la ley de Florida —en la que estipula que se puede usar un arma de fuego en defensa propia—, al menos así se constató en un comunicado de la oficina del alguacil.

Los niños jugaban en los espacios compartidos, FOTO: Especial

Las manifestaciones presionaron a las autoridades para acelerar el proceso

Alrededor de tres docenas de manifestantes —en su mayoría parte de la comunidad negra— se reunieron frente al Centro Judicial del condado de Marion para exigir que la agresora fuese arrestada por violencia racial y armada. Por su parte, el fiscal jefe, el fiscal estatal William Gladson, se reunió con los manifestantes y pidió paciencia mientras continúa la investigación.

"Si vamos a presentar un caso, necesitamos tanto tiempo y tanta evidencia como sea posible", explicó William Gladson. "No quiero comprometer ninguna investigación criminal y no voy a hacer eso".

La mujer los maltrataba verbalmente solo por divertirse fuera de su casa y jugar al aire libre. FOTO: Especial

Se cree que el altercado inicial comenzó cuando los hijos de la señora Ajike 'AJ' Owens estaban jugando en un campo cerca de un complejo de apartamentos en Ocala, Florida. Cuando después de un rato Susan Lorincz "comenzó a gritarles que salieran de su tierra y a insultarlos despectivamente", aseguró el renombrado civil de derechos humanos y representante de la familia de los Owen, Ben Crump. Luego, los niños accidentalmente dejaron un iPad después de salir del campo, aunque la policía dijo que eran un par de patines —antes de volver a buscarlo— explicó. Según la policía, Susan Lorincz "participó en una discusión con los niños" que fue escuchada por un vecino testigo.

"Durante esta discusión, Lorincz arrojó un patín de ruedas a la hija de 10 años de la señora Owens, golpeándolo en el dedo del pie. Después de esto, cuando la niña y su hermano de 12 años fueron a hablar con Susan Lorincz, ella abrió la puerta y los golpeó con un paraguas".

Se tuvo que presionar a la policía para que le dieran atención al caso. FOTO: Especial

Luego de esto la madre de familia marchó hacia la casa de Susan Lorincz, se acercó a su puerta y "tocó varias veces para exigir que saliera". La policía detalló que fue entonces cuando la abuelita de 58 años "disparó un tiro a través de la puerta, golpeando a la señora Ajike 'AJ' Owens en la parte superior del pecho". Más tarde murió en el hospital a causa de sus heridas. "En el momento en que le dispararon, la hija de 10 años de la señora Owens estaba parada a su lado". Ahora los detectives están trabajando con la Oficina del Fiscal del Estado y deben investigar posibles reclamos de defensa propia antes de que puedan avanzar con posibles cargos penales.

El alguacil señaló que debido a la ley stand your ground, él no podía arrestar legalmente a la agresora a menos que se pudiera probar que no se actuó en defensa propia, lo cuál ya se consiguió.

Ahora toda la comunidad de negros en la zona está muy atenta a que se haga justicia en este caso FOTO: Especial

¿Qué pasará con los niños huérfanos?

Desde entonces, se ha creado una página de GoFundMe para la familia Owens. Lo que se busca es financiar los costos del funeral y del memorial de la madre de los infantes. Asimismo, se quiere asegurar la educación de los niños, los gastos de la vivienda y la manutención de la familia, al menos hasta que el estado tome cartas en el asunto sobre el incidente. Hasta el momento se han recaudado 147 mil 457 dólares, la meta es de 500 mil, que en pesos mexicanos se traducen en más de dos millones 500 mil y ocho mil millones 600 mil pesos mexicanos, respectivamente.