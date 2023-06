VIDEO | Cantante se electrocutó en pleno concierto y vivió para contarlo

Un cantante, originario de Perú, vivió un momento de terror luego de que sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba realizando una presentación en el escenario. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Arequipa, donde el intérprete ofrecía un concierto de cumbia; aparentemente, mientras el show ocurría, en la localidad se desató una intensa tormenta, la cual habría ocasionado el lamentable accidente.

Lo ocurrido quedó documentado a través de los teléfonos celulares de las personas que se encontraban disfrutando del espectáculo. En las grabaciones, que circulan en redes sociales, se observa que el escenario se inundó como consecuencia de la intensa lluvia, misma que mojó todo el equipo de sonido; aún así, el cantante no detuvo el show y las bailarinas continuaron animando al público.

La tarima se mojó debido a la intensa lluvia. Foto: especial.

Sin embargo, la diversión terminó en tragedia luego de que uno de los cables del micrófono que utilizaba el cantante se mojó. Este hecho presuntamente ocasionó que ocurriera una descarga eléctrica justo cuando el hombre se acercó para entonar una de sus canciones. Rápidamente, las personas que se encontraban en el lugar se acercaron para brindarle atención al sujeto.

Medios locales reportaron que el cantante electrocutado pertenece a la agrupación llamada “El Internacional Taz y la Dulce Ilusión”, además, se reveló que el hombre responde al nombre de Julio Aliaga. Cabe mencionar que el sujeto no sufrió consecuencias graves tras el percance con el micrófono, por lo que, luego de un periodo de recuperación, entabló conversación con medios de comunicación de Perú.

El cantante solo presentó ligeras lesiones. Foto: especial.

“Vamos al hecho de que al caer, no sé. Yo quería soltar el micrófono y nada, se quedó pegado como imán. No tenía otra cosa más que agarrar (...). De mí dependía vivir o morir”, comentó el afectado ante medios locales de Perú. Por su parte, otro integrante de la agrupación detalló que que él le solicitó al personal del lugar que limpiaran el escenario: “por precaución yo no cedí al pedido y le dije que no podía poner en peligro la vida de los integrantes. Pero aun así lastimado, Julio, hemos proseguido”, dijo.

Finalmente, el grupo aseguró que el cantante solamente tuvo lesiones menores tanto por haberse electrocutado como la posterior caída de la tarima. Usuarios de internet debatieron sobre el riesgo al cual estuvo expuesto el hombre, añadiendo que la situación pudo pasar a mayores por no tener las precauciones necesarias.