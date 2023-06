El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Apenas comenzaba la semana, un reconocido medio de comunicación filtró los audios que lo incriminan en el tema de los archivos clasificados y en los que revela sus planes de invadir un país, y ahora, un excolaborador decidió romper el silencio y revelar los comentarios sexuales que hacía sobre su hija Ivanka enfrente de miembros de su gabinete.

Miles Taylor, quien fue jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, lanzará el próximo 18 de julio un libro en el que relató como algunos trabajadores revelaron que cuando era presidente, Trump solía hablar sobre los senos y el trasero de Ivanka Trump, y cómo sería tener sexo con ella, comentarios que incomodaros a sus colaboradores.

Ivanka fue muy cercana a su padre durante su gobierno. Foto: @IvankaTrump

“Estos llevaron a John Kelly (su jefe de gabinete entre 2017 y 2019) a recordarle al presidente que Ivanka era su hija (...) Después, Kelly me volvió a contar esa historia con visible disgusto. Trump, dijo, era un hombre muy, muy malvado”, reveló la revista Newsweek, que tuvo acceso a un fragmento del libro de Taylor.

El exfuncionario también revela en el libro “Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump” que el magnate de 77 años tenía comportamientos sexistas con sus colaboradoras, principalmente con Kirstjen Nielsen, quien fungió como secretaria de Seguridad Nacional de 2017 a 2019, a quien solía llamar “cariño” y a quien le hacía comentarios inapropiados sobre la forma en que vestía.

Revelaron que Trump también hacía comentarios sobre su exsecretaria de Seguridad Nacional. Foto: @SecNielsen

Trump demandó a la mujer que agredió sexualmente

Al nuevo escándalo que envuelve al expresidente Donald Trump, ahora se le suma la demanda que el magnate ha interpuesto en contra de la periodista E.Jean Carroll, quien le ganó un juicio por agresión sexual y a la que deberá pagarle una reparación de cinco millones de dólares. El argumento es que ésta le debe dinero y además le exigirá que se retracte de seguir diciendo que la violó.

Los abogados del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos presentaron los documentos el martes, en los que dicen que E. Jean Carroll debe pagarle una cifra no especificada como indemnización y punitorios y retractarse de sus afirmaciones perjudiciales.

Vale recordar que hace un mes, los abogados de la periodista presentaron una demanda por difamación en la que reclaman al menos 10 millones de dólares más a Trump por declaraciones que hizo después del veredicto del jurado en mayo. El jurado determinó luego de un juicio de dos semanas que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en la primavera de 1996. También determinó que la difamó en declaraciones que hizo en octubre, en las que negó la agresión.

Trump demandó a la periodista que lo acusa de abuso sexual. Foto: AP

Pero el jurado rechazó la denuncia que Carroll hizo en un libro de memorias en 2019 de que Trump la violó en el vestuario de la gran tienda Bergdorf Goodman. En el juicio, Carroll declaró que la violación ocurrió tras un encuentro fortuito con Trump en la tienda, que después de un inicio amistoso y coqueto se volvió un asalto violento cuando se desafiaron mutuamente a colocarse una prenda íntima. Trump ha negado consecuentemente haber violado a Carroll o siquiera haberla conocido, y que el encuentro en la tienda no ocurrió.

En su contrademanda, los abogados de Trump citan declaraciones de Carroll a CNN después del veredicto. Cuando se le dijo que el jurado determinó que ni hubo violación, Carroll replicó, “sí que lo hizo, sí que lo hizo”. Y añadieron que cuando Carroll habló con el abogado de Trump, Joe Tacopina, inmediatamente después del veredicto, le dijo enfáticamente: “Lo hizo y tú lo sabes”. Los abogados, Alina Habba y Michael T. Madaio, escribieron que Carroll “hizo estas declaraciones sabiendo que eran falsas o con total desdén por su veracidad o falsedad”.

El magnate lleva tres escándalos tan solo en esta semana. Foto: AFP

*Con información de AP