Alerta de salud en EU: casos de malaria se propagan por primera vez en 20 años

Estados Unidos ha encendido las alertas sanitarias en todo el mundo tras revelar que ha registrado, al menos, cinco casos de malaria en su territorio, desde que inició la temporada de lluvias y ciclones. De acuerdo con un informe de las autoridades estadounidenses, se trata de la primera propagación local en más de 20 años, por lo que piden a sus habitantes mantenerse al pendiente para evitar contraer esta peligrosa enfermedad transmitida por mosquitos.

Cuatro casos de malaria se presentaron en el estado de Florida, mientras que uno más se reportó en Texas, según información ofrecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Ante la emergencia sanitaria, las autoridades exhortaron a los médicos, de lugares con climas tropicales, a que sean más conscientes sobre los síntomas de la malaria, o paludismo.

La enfermedad es provocada por parásitos del género plasmodium. Foto: especial.

De igual manera, especialistas de los CDC advirtieron que los médicos y hospitales deben pensar en cómo acceder al fármaco intravenoso que es el tratamiento de primera línea para contrarrestar la malaria grave. Cabe mencionar que, hasta ahora, no se han reportado complicaciones en los casos de esta enfermedad; las cinco personas infectadas fueron diagnosticadas oportunamente, por lo que recibieron el tratamiento indicado.

Según los CDC cada año, en Estados Unidos, se reportan cerca de dos mil casos de malaria. Los infectados son, principalmente, viajeros que provienen de países donde la enfermedad es un padecimiento habitual, como ciertas regiones en África y América Latina, donde la malaria sigue representando un problema de salud pública.

¿Qué es la malaria y cómo se transmite?

La malaria, o paludismo, es una enfermedad febril aguda provocada por parásitos del género plasmodium. Este padecimiento se propaga a las personas a través de la picadura de mosquitos del género anopheles hembra infectados. No obstante, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una enfermedad prevenible y curable.

La enfermedad se transmite a las personas a través de los mosquitos. Foto: especial.

Pese a que la enfermedad es curable, el paludismo es potencialmente mortal si el paciente no recibe un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz. La OMS detalla, en su sitio web, que un caso de malaria no complicado puede evolucionar a una forma grave de la enfermedad, la cual resulta ser mortal si no se trata a tiempo y con los fármacos necesarios.

Cabe mencionar que el paludismo no es contagioso y no puede transmitirse de una persona a otra; la enfermedad, únicamente, se transmite por la picadura de mosquitos. Los casos se reportan con mayor frecuencia en lugares tropicales durante la temporada de lluvias.

Síntomas de la malaria

Fiebre.

Escalofríos.

Sensación general de malestar.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Dolor muscular o articular.

Fatiga.

Respiración rápida.

Frecuencia cardíaca acelerada.

Tos.

El dolor de cabeza y la fatiga son síntomas de esta enfermedad. Foto: especial.

Los síntomas, por lo general, empiezan con temblores y escalofríos, seguidos de fiebre alta, sudoración y un regreso a la temperatura normal.

¿Cómo prevenir la malaria?

En caso de viajar a una zona donde la malaria sea una enfermedad común, la OMS aconseja a los viajeros seguir estas recomendaciones, para protegerse de las picaduras de mosquitos.