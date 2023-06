VIDEO | Mujer "revive" en pleno funeral tras ser declarada muerta por médicos

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que la personas no solamente se mantengan informadas sobre los hechos que suceden en el mundo, también compartan su vida diaria, contrastes y realidades. Desde aquellos videos que provocan alegría acompañadas de risas, hasta los que generan miedo y conmoción. En las últimas horas ha comenzado a circular un caso que tiene en shock a Ecuador. Un clip de una mujer que "revive" en su funeral tras ser dada por muerta por los médicos.

Los hechos ocurrieron en las calles Olmedo, entre García Moreno y 5 de junio, en la localidad de Babahoyo. En las imágenes se aprecia como las personas estaban listas para hacer el ritual. La mujer fue identificada como Bella Montoya y los testigos comentaron que durante el cambio de vestimenta se dieron cuenta que tenía signos vitales. "Está respirando", se escucha decir a una persona en el clip.

Según el testimonio, la mujer padece problemas de hipertensión y del corazón

Foto: Especial

Luego de vivir momentos de tensión, los asistentes al funeral decidieron llamar al servicio de emergencias 911 para que realizaran las maniobras correspondientes. Mientras esperaban, comenzaron a grabar y se aprecia como la mujer movía la mandíbula. Una ambulancia del cuerpo de bomberos acudió para auxiliar.

¿Qué fue lo que sucedió?

Los asistentes y familiares señalaron que Bella Montoya había sido declarada muerte por los doctores del Hospital de Babahoyo. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, checaron sus signos y la trasladaron en una camilla a la unidad médica. Trascendió que la mujer habría tenido muerte cerebral y se encontraba en estado de catalepsia. Pero aún no se ha confirmado por autoridades sanitarias.

Gilber Rodolfo Balberán Montoya, hijo de la mujer, habló en entrevista para El Universo de Ecuador, y recalcó que su madre ingresó el viernes a las 09:00 horas y una hora después fue declarada muerta. Detalló que desde las 14:00 hasta las 18:00 horas la mujer permaneció en una caja. Él denuncia negligencia, sin embargo, "agradezco a Dios por darle una segunda oportunidad a mi madre".

Foto: Especial

Según el testimonio, la mujer padece problemas de hipertensión y del corazón. Ella comenzó a presentar problemas desde el viernes pasado derivado de un derrame cerebral. Posteriormente, logró llevarla al Hospital Martín Icaza, donde al medidía le informaron que había fallecido.

¿Cuál es su estado de salud?

Hasta este domingo 11 de junio, Bella Montoya se encuentra hospitalizada, recibiendo oxigeno. La mujer está en urgencias médicas bajo observación.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI) donde está bajo observación”, declaró Balberán Montoya en entrevista con El Universo.

Según se informó, Bella habría sufrido catalepsia, un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez del cuerpo, además de la perdida de sensibilidad y la capacidad de contraer los músculos voluntariamente. Cabe señalar que la familia de Bella es de bajos recursos, por lo que habitantes de su comunidad le han ayudado con los gastos, e incluso le consiguieron el ataúd.

