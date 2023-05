El devastador pronóstico de la ONU sobre el futuro de la guerra en Ucrania

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, cree que "en este momento" no será "posible la paz para Ucrania". Indicó que, de su parte, están haciendo todo lo posible para mantener el diálogo entre Moscú y Kiev con el fin de "solucionar problemas concretos" como lo es el acuerdo de granos, que de no establecerse un punto medio, podría generar severas afectaciones a los civiles de ambas naciones. Y es que, el también político, ingeniero físico y profesor portugués; aseguró que un acuerdo que pare realmente el conflicto bélico es imposible a su consideración, dado que, "desafortunadamente", en este momento no hay espacio para las negociaciones dado que las dos partes están convencidas de que "pueden ganar".

En entrevista con el diario español El País recalcó que "en este momento, no veo ninguna posibilidad de conseguir inmediatamente —no estamos hablando del futuro— un alto el fuego global, una negociación de paz".

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Luego de esto, el secretario general de la ONU —desde el 1º de enero de 2017— dijo que "confía" en que "más tarde" se logrará un acuerdo de paz, pero eso aún está "muy lejos" de concretarse.

Ambas naciones están empeñadas en que podrán ganar la actual guerra en el terreno de Europa Occidental. FOTO: AP

¿De qué va el acuerdo de granos?

De acuerdo con António Manuel de Oliveira Guterres, el organismo internacional está haciendo todo lo necesario para poder mantener el diálogo entre Rusia y Ucrania, ello con el fin de "solucionar problemas concretos", esto se refiere al acuerdo de granos, el cual posibilita la exportación de cereales de Kiev a través de un corredor seguro en el mar Negro. Asimismo, se pretende que el suministro de productos alimenticios y fertilizantes de Moscú, tengan una ruta estable al mercado mundial.

"Vamos a preparar una reunión de las cuatro partes —Rusia, Ucrania, ONU y Turquía— en Estambul y estamos haciendo todo lo posible para responder mejor a los problemas rusos", compartió el político, ingeniero físico y profesor portugués.

Asimismo, el gran jefe de las Naciones Unidas reconoció que la exportación de productos agrícolas rusos se ha topado con trabas debido a las recientes sanciones por parte de Occidente. Aclaró que es una realidad que la exportación de alimentos y fertilizantes no está bajo sanción, pero que sí hay obstáculos indirectos que se mantienen y que están intentando eliminarlos. Asimismo, confía plenamente en que lograrán prolongar el acuerdos de granos, el cual expira el próximo jueves 18 de mayo.

Cabe destacar que, el famoso acuerdo de granos, ha sido duramente criticado por Moscú. Esto debido a que la mayor parte de los cargamentos de cereales ucranianos no se dirige hacia los países más necesitados de África y Asia —como repunta el tratado— sino hacia la Unión Europea. Además, Rusia denunció que el pacto no funciona debido a las trabas que Occidente impone a las exportaciones de granos y fertilizantes rusos —concertados en dicho documento—, mientras que la ONU no cumple con parte de sus compromisos adquiridos.

Sigue leyendo: