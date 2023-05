VIDEO | Joven frustra asalto a un abuelito tras propinar tremenda patada voladora al ladrón

Cada día se cometen decenas de robos en México y en otros países de América Latina, donde la población ya está cansada de la delincuencia y ha decidido emprender acciones para defenderse. Tal es el caso de un joven que, harto de la impunidad, decidió defender a un abuelito que estaba apunto de ser asaltado en la ciudad de Cordobés de Ituzaingó, en Argentina. Gracias a la acción del valiente hombre, el adulto mayor evitó que un delincuente sustrajera su bicicleta.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre de la tercera edad viajaba a bordo de su bicicleta, pero fue interceptado por otro sujeto quería aprovecharse de la situación para despojarlo de su medio de transporte. De acuerdo con testigos, el adulto mayor acudió a un comercio cercano a realizar unas compras, por lo que dejó su bicicleta recargada en la pared por algunos minutos.

El ladrón huía con la bicicleta cuando fue interceptado. Foto: captura de pantalla.

Mientras el abuelito se encontraba distraído, un supuesto ladrón se acercó a la zona y huyó en la bicicleta del anciano. La víctima reveló, a medios locales, que una mujer lo alertó de lo que estaba sucediendo, pero él no tenía manera de alcanzarlo por sus propios medios. Ante la situación, un vecino de la zona salió en defensa del adulto mayor. A través de cámaras de video, se observa que el joven se acercó para proteger a la víctima y le propinó una "patada voladora" al ladrón.

Otras personas también ayudaron al joven y evitaron que el delincuente se diera a la fuga. Posteriormente, las autoridades arribaron a la escena del crimen y el ladrón fue detenido y trasladado para definir su situación jurídica. Por su parte, el adulto mayor explicó, ante medios locales, que su bicicleta es primordial para realizar sus actividades cotidianas, ya que tiene un problema en la pierna lo que le impide caminar a la perfección.

Otros vecinos ayudaron a que el hombre no escapara. Foto: captura de pantalla.

"Con eso me muevo a todos lados, voy al supermercado, a hacer las compras. Yo ya tengo que comprarme una nueva porque sin bici no tengo movimiento (por la ciudad)", dijo el hombre. Añadió que sí se percató de lo que había sucedido: "cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuantos estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso". Finalmente, el abuelito agradeció al joven por detener al delincuente.

