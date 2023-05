Mató a su madre, abuela y a una empleada de McDonald’s: no pudo con la culpa y se suicidó

Una ola de constantes tiroteos está alertando a la población estadounidense, y es que ya se ha vuelto casi común que cada semana se reporte un incidente de esta índole a lo largo y ancho del territorio norteamericano, donde la facilidad para poseer un arma de fuego ha hecho que se incremente el número de hechos perpetrados con este objeto.

Durante el transcurso de este jueves, varias personas han fallecido en al menos dos tiroteos en la misma zona de Georgia en Estados Unidos. En el primero, de acuerdo con los primeros informes, un hombre habría asesinado a su madre, su abuela y a una empleada de McDonald’s y después se quitó la vida.

Según dijo el forense C. Verlyn Brock, el atacante mató a su madre y abuela en dos casas distintas y además mató a la mujer en el restaurante de comidas rápida en el centro de Moultrie. Autoridades indicaron que desconocían si el atacante y la empleada en McDonald's se conocían.

Un segundo hecho, ocurrió en la misma localidad, sin embargo, sobre el último, la Policía no dio más detalles aunque sí informó que el día de hoy hubo dos registros. Hasta ahora solo han dado a conocer que no hay ningún detenido pero no han confirmado si los sucesos están relacionados.

Tiroteo en hospital de Atlanta: todas las víctimas eran mujeres, una murió y el atacante sigue prófugo

Apenas este miércoles, otro terrible suceso angustió a la capital de Georgia después de que una mujer de 34 años murió y al menos otras cuatro resultaron heridas en una confrontación con un "tirador activo" en Atlanta. Por estos hechos, ningún sospechoso está bajo arresto por lo que la policía inició un operativo para dar con el agresor.

De acuerdo con las autoridades, la situación se desarrolló dentro de un edificio médico en West Peachtree Street entre 12th Street y 13th Street. Luego de esto, las autoridades solicitaron a la ciudadanía que evitaran por completo el área o que de estar en la zona, se refugien en los establecimientos cercanos. Inmediatamente acordonaron las calles aledañas y se inició el operativo de búsqueda masiva.

Durante las indagatorias, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, pudo confirmar que todas las víctimas de Deion Patterson, eran mujeres. La que falleció en el incidente tenía solo 39 años, al menos así lo informó el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, durante una conferencia de prensa.

Asimismo, detalló que las otras que resultaron heridas de gravedad tienen 71, 56 años, 39 y 25 años. Tres de ellas se encuentran en estado crítico y otra aún está en el departamento de emergencias. Hasta el momento se aclaró que era demasiado pronto para saber si las víctimas fueron atacadas o si tenían algún parentesco el agresor.

