Indignante: un estudiante emborrachó y violó a una joven, hay grabación de todo pero no lo han detenido

Un adolescente de solo 17 años fue arrestado por violar a una niña el pasado mes de marzo en la ciudad de Las Vegas, ubicada en el desierto de Mojave de Nevada, Estados Unidos. Lo grave de la situación es que la víctima apenas se encontraba consiente de sí misma, pues parece que la alcoholizaron. Luego de esto la colocaron en el asiento trasero de un automóvil y el menor de edad abusó sexualmente de ella. A la par, sus amigos filmaban la escena y se reían de ella.

El asegura que el sexo fue consensuado y que los amigos de ella fueron quienes lo obligaron a dejarse grabar. FOTO: Redes sociales

Identificado como Aiden Cicchetti, ahora el adolescente de 17 años está acusado de violar a una niña borracha mientras otros se reían y grababan el incidente en sus teléfonos celulares. El menor de edad fue arrestado en marzo y actualmente está enfrentando tres cargos de agresión sexual, ello tras el incidente ocurrido en marzo pasado cuando atacó a una infante, de la cual aún se desconoce su edad. Lo que pidieron recopilar las autoridades que llevan a cabo la investigación. es que, la niña no recordaba nada de lo sucedido hasta días después, cuando le mostraron un video del incidente, que fue cuando se informó a las instancias correspondientes de castigar este crimen.

Ella no podía responder o reaccionar con coherencia

La víctima no podía responder o reaccionar con coherencia, pues mientras Aiden Cicchetti abusaba de ella, otros observaban, reían y hasta grababan el incidente en sus teléfonos celulares. Aunque el adolescente fue arrestado en marzo por tres cargos de agresión sexual, quedó en libertad "bajo palabra", luego de una comparecencia inicial en el Tribunal de Justicia de Las Vegas. Cabe destacar que desde marzo hasta la fecha, se han publicado nuevos detalles del horrible incidente.

Entre los detalles, las autoridades explicaron que el ataque ocurrió tras una noche de fiesta en la que la chica salía con un grupo de amigos en un "party bus" cuando la víctima conoció a un tal Aiden. La pareja tomó tragos y también bebió de una botella de licor no identificada y supuestamente "invitada" por el adolescente. Luego de esto, la niña dijo recordar cómo fue que su visión se volvió borrosa, también como se sintió "mareada y con náuseas". Asimismo, su último recuerdo antes de perder el conocimiento fue salir de una fiesta en Henderson, Nevada, y caminar hacia su automóvil.

Cuando recobró el conocimiento, despertó en la casa de su victimario

Más tarde, ella dijo que se encontró en la cocina de su agresor, sin sus pantalones, sin su ropa interior y cubierta solo con una manta. Finalmente regresó a su casa alrededor de las 3:40 de la madrugada. Ante esto, el abogado de Aiden Cicchetti, Ross Goodman, ha declarado que el encuentro sexual entre la pareja fue consensuado y que no había evidencia de que la niña "fuera incoherente o se desmayara". Según el informe de arresto del Departamento de Policía Metropolitana, el menor de edad le envió un mensaje a la niña en sus redes sociales al día siguiente.

Ya había sido llevado a un centro juvenil, pero fue puesto en libertad bajo fianza, más que nada por su edad. FOTO: Redes sociales

Supuestamente hizo referencia a su encuentro sexual, pero la chica inicialmente asumió que estaba bromeando. Al día siguiente recibió un mensaje de otra persona con el mensaje: "LMAO mira lo que encontré en mi teléfono" —Laughing Out Loud es Riendo a carcajadas—. Junto al texto había tres videos que la mostraban en el asiento trasero de su automóvil con Aiden Cicchetti. Asimismo, en el fondo del filme, se podía escuchar a otros riéndose de lo que estaban presenciando. Finalmente y luego de que sus amigos la animaron ir a la policía, fue que metió la denuncia.

A la par, el mismo amigo acudió al consejero de bienestar de la escuela para denunciar el acto. Esto ocasionó que el decano de estudiantes le confiscara a los estudiantes un teléfono, el cual era el que contenía los videos. La policía miró los tres clips que oscilaron entre 3 y 11 segundos de duración. A pesar de esta grabación donde los mismos elementos de orden describieron como la niña "apenas está consciente" además de que se el escucha decir en reiteradas ocasiones "detente", Aiden Cicchetti comparecerá ante el tribunal hasta el próximo 21 de junio.

En otro video donde se le ve al adolescente tener relaciones sexuales con ella, se ve a la víctima llorando y gritando varias veces "no, no, no". Según el informe de arresto obtenido por Las Vegas Review-Journal, Aiden Cicchetti había estado asistiendo a la escuela en línea durante el último año y medio, y en sus declaraciones le dijo a la policía que estaba intoxicado y tenía la visión borrosa, pero que estaba lo suficientemente sobrio como para controlar sus acciones.

Negó haber tenido relaciones sexuales con nadie la noche o la mañana de la fiesta, pero después de que le mostraran los videos en los que aparecía, admitió entre lágrimas haber tenido sexo con la víctima. Afirmó que el sexo fue consentido y que los amigos de la chica lo habían obligado a hacerlo. Aiden Cicchetti fue llevado —inicialmente— a un centro de detención juvenil y fichada en el Centro de Detención del Condado de Clark. Desde entonces, fue puesto en libertad bajo fianza y hará su próxima aparición en la corte el 21 de junio.