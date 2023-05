VIDEOS: exhiben extraños movimientos en el Kremlin antes del intento de asesinato de Putin

El Kremlin calificó como un acto terrorista el ataque de drones que fueron captados en el momento que eran destruidos cuando estaban sobre la cúpula de la sede del gobierno ruso en la capital Moscú, cuyo video fue difundido en las redes sociales en el momento que estalló antes de impactar en el edificio donde presuntamente estaba dentro Vladimir Putin.

Sin embargo, Anton Gerashchenko, el asesor del Ministro del Interior del gobierno de Ucrania mostró el video del ataque al Kremlin, pero exhibió extraños movimientos que hay justo en el exterior del techo de la cúpula de la sede gubernamental. El autodenominado “enemigo oficial de la propaganda rusa” encerró en círculos las figuras al subir el clip a su cuenta de Twitter.

En el análisis elaborado por Gerashchenko se observa a dos personas que caminan rumbo a la punta de la cúpula donde está el asta bandera con la pieza nacional que ondea en el aire. Las dos extrañas figuras visten con una especie de uniforme de color blanco. Ante la explosión que destruyó al dron, las dos misteriosas figuras detienen su marcha y se corta el clip que el ucraniano cuestionó:

“¿Quiénes son estas personas y por qué subieron al techo del Kremlin justo antes de la explosión?”

Este miércoles, Ucrania respondió a la amenaza del Kremlin por el ataque de dos drones que identificó. "Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros".

“Ucrania no ataca al Kremlin”

Por lo anterior, el consejero presidencial, Mijailo Podoliak indicó citado por la agencia AFP: "Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin. Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar".

"Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento para preparar un contexto" que pueda servir de excusa "a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania", dijo Podoliak.

Según el Kremlin, han intentado matar a Putin dos veces una una semana. Foto: AFP

Un ataque contra el Kremlin "incitaría a Rusia a acciones todavía más radicales contra nuestra población civil", agregó el consejero del presidente Volodimir Zelenski, quien agregó que Rusia "tiene mucho miedo al inicio de las ofensivas de Ucrania a lo largo de la línea de frente e intenta de cualquier manera tomar la iniciativa, desviar la atención".

El nuevo ataque en contra de Vladimir Putin terminó con saldo blanco al no reportarse personas heridas, aunque los drones lograron llegar a la sede del Kremlin, sus restos quedaron destrozados sobre la sede del gobierno ruso.

El ataque de los drones de este martes llegó una semana después de que las autoridades rusas identificaron otro dron cargado con 17 kilos de explosivos elaborados en Canadá, el cual quedó en un bosque cercano a la sede del Kremlin.

