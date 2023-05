"Pensé que era sangre": una mexicana tiró a su bebé al bote de basura de un hospital en Nueva York

Lucía García, de 21 años, una madre mexicana, fue arrestada el pasado 20 de mayo por oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), luego de que supuestamente dejará a su hijo recién nacido en un bote de basura del baño de un hospital del sistema de salud de la ciudad.

La joven madre comentó al New York Post, que no sabía que estaba embarazada, y que además no se había dado cuenta de que había tirado a su bebé, pues argumentó que en el momento solo pensó que era solamente sangre.

La mujer residente de Staten Island comentó al medio neoyorkino que en ningún momento había pensado en tirar a su bebé a la basura, pues se dio cuenta del hecho hasta que una enfermera me lo dijo más tarde. Lucía García fue arrestada cuando aún se encontraba cubierta de sangre en el Hospital Universitario de Staten Island.

Un policía perteneciente al personal de seguridad y limpieza del hospital, fue quien escuchó los llantos del bebé en primera instancia y encontró al niño recién nacido en la basura.

El Hospital Universitario de Staten Island se localiza en la 475 Seaview Ave.

Lucia asegura que tras estar ensangrentada, fue atendida por los médicos, por lo que fue llevada a una habitación en donde estuvo esposada a su cama, mientras el oficial de policía estaba sentado en una silla en la esquina de la habitación.

Actualmente el pequeño recién nacido, se encuentra siendo atendido por los servicios médicos de la Universidad de Nueva York Langone y bajo la custodia de la Administración de Servicios para la Infancia de la ciudad.

Hay que señalar que además existe una orden de protección contra ella, la cual fue descrita en la lectura de cargos. Su primera audiencia en la corte será el 16 de junio.

Por su parte su padre, Ambrosio García, de 41 años, afirmó que su hija había insistido en que no estaba embarazada, por lo que la llevó al hospital la noche anterior pues no se sentía bien.

Lucía García, quien emigró a Estados Unidos hace apenas 10 meses, dijo que no tiene idea de dónde se encuentra su hijo ni sabe cuándo lo podrá tener de vuelta.

La joven dijo que el padre del recién nacido vive en Manhattan y que fue a la habitación que comparte con su padre varias veces luego de que ambos se conocieran por medio de Facebook.

Estos dice la Ley de Protección del Infante Abandonado de Nueva York

La Ley de Protección del Infante Abandonado de Nueva York tiene disposiciones para abordar el abandono de un recién nacido y proteger su bienestar. La legislación busca garantizar que los bebés no sean abandonados y puedan recibir el cuidado adecuado.

En Nueva York, el abandono de un recién nacido se considera un delito. Si una persona abandona a un bebé recién en un lugar público o en circunstancias en las que el niño pueda estar en peligro, se puede enfrentar a cargos criminales. La penalización específica puede variar dependiendo de las circunstancias y la gravedad del abandono.

Además de las consecuencias penales, Nueva York también ofrece opciones para que los padres que no pueden cuidar a sus recién nacidos los entreguen de manera segura y legal.

La "ley de entrega segura de bebés" permite a los padres entregar a sus bebés recién nacidos en hospitales, estaciones de policía y estaciones de bomberos sin enfrentar persecución legal por abandono. El objetivo de esta ley es proteger la vida y el bienestar de los recién nacidos y brindar opciones seguras para los padres en situaciones difíciles.