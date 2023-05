Hay otro mundo cruzando la Antártida: la polémica confesión de un piloto estadounidense en su lecho de muerte

Un piloto estadounidense afirmó haber sido testigo de que había otro tipo de vida y mundos cruzando las capas de hielo en la Antártida, su nombre era Richard Byrd y hasta el día de hoy sus confesiones siguen sacudiendo al mundo entero, otra de sus revelaciones es que afirmaba que la Tierra no era plana ni redonda sino hueca.

Hasta el día de hoy las confesiones de Richard Byrd siguen sacudiendo al mundo entero Foto: Especial

Richard nació en Winchester, Virginia, el 25 de octubre de 1888 en Boston, Massachusetts y falleció el 11 de marzo de 1957, fue un importante explorador, aviador y contraalmirante, durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su destreza para volar sobre el agua.

Decidió confesar en su lecho de muerte

Durante sus viajes documentó en un diario todo lo que vivía pero hubo una misión que le cambio la vida para siempre y de la cual tuvo que guardar silencio por órdenes de sus superiores, así que decidió compartirlo sólo con él mismo, lo escribió y jamás lo comentó con nadie, hasta que en su lecho de muerte decidió hacer la impactante revelación.

"Pero yo tengo una tarea que cumplir, y lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito", escribió en su diario Foto: Pexels

"Se me ha denegado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública. Pero yo tengo una tarea que cumplir, y lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad" inicia uno de sus escritos.

En el año de 1947 el piloto fue enviado a una misión por parte del gobierno estadounidense, logró sobrevolar el Polo Sur a bordo del avión Ford tri-motor Floyd Bennet, anteriormente ya había volado el Polo Norte.

Relató que atravesó un muro de hielo gigante que escondía un gran agujero que conecta ambos polos Foto: Pexels

El 19 de febrero del mismo año al volar la zona atravesó un muro de hielo gigante que escondía un gran agujero que conecta ambos polos, el clima era de 23 grados en una superficie verdosa alumbrada por un sol resplandeciente, destacó que también había tecnología muy avanzada y que habitaban criaturas que no había visto antes y otras que se encontraban extintas como mamuts y dinosaurios. Algunos creen que ahí podría encontrarse la ciudad perdida de Atlantis.

Relató que se le acercó una figura no humana y le dijo que le habían dejado entrar porque era una persona noble pero que estaban muy decepcionados de los humanos que vivían en el mundo de superficie y de que no quisieran vivir en paz. Le explicaron que ahí habitaban seres que habían llegado antes que los seres humanos a la Tierra y que después OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) lo escoltaron a la salida.

El extraño ser le confesó que estaban muy decepcionados de los humanos que vivían en el mundo de superficie y de que no quisieran vivir en paz Foto: Historia Hoy

En 1959 se firma el Tratado Antártico

Poco después de que salieran a la luz estas revelaciones luego de la muerte de Byrd en 1957, el 1 de diciembre de 1959, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y Rusia firmaron el Tratado Antártico en la ciudad de Washington en Estados Unidos, con el objeto de promover y asegurar las actividades de investigación científica en la Antártida.

En redes sociales usuarios aseveran que realmente ese tratado es para controlar y restringir el acceso a la zona entre varias potencias del mundo con la intención de que nadie cruce más allá de las barreras de hielo.