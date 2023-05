Su madre la apuñaló hasta matarla: “Que se pudra en la cárcel”, dijo el padre de la niña

Algo de lo más doloroso para la sociedad es la muerte de los niños y cuando está ocurre en un contexto de violencia es peor, pero algo que es realmente trágico es cuando los progenitores son quienes le arrebatan la vida a aquellos que deberían proteger, especialmente las madres. Como un caso ocurrido en Oakland, California, donde una niña de 10 años murió tras ser apuñalada, presuntamente por su propia mamá.

La madre -una mujer originaria de Michoacán, identificada como Rosa- fue llevada a un hospital bajo custodia policial, pues tras matar a su hija, intentó suicidarse, propinándose puñaladas a ella misma. Su estado es crítico, pues las heridas son profundas. Sofía Lorenzo era el nombre de la pequeña víctima, su padre, un hombre originario de Guatemala llamado Federico Lorenzo, fue quien la identificó y señaló a su expareja como responsable del crimen.

De acuerdo con Federico, Rosa llamó a su hermana tras cometer el crimen y se despidió de ella, diciéndole que se quitaría la vida, algo que no le salió bien, pues el hombre tiene reportes de que está mejorando. Agregó que la mujer nunca tuvo antecedentes violentos con su hija, por lo que no se explica lo sucedido.

“No entiendo por qué hizo esto. No me cabe en la cabeza cómo mató a su propia hija”, exclamó el sufrido padre.

La niña tenía varias puñaladas en el cuello. Foto: especial.

La niña tenía profundas heridas en el cuello, por lo que fue declarada muerta en el sitio del ataque. Dos días después del crimen que ha conmocionado a la comunidad, la casa luce llena de flores y globos, que los vecinos han llevado para honrar la memoria de la pequeña Sofía, quien acababa de cumplir 10 años y tenía muchos sueños, como estudiar y comprar una casa grande.

“Yo me voy a encargar de que se pudra en la cárcel, porque lo que hizo no tiene perdón de Dios”, aseguró.

Señales de alerta

En Entrevista con Telemundo, Federico Lorenzo dijo que ya tenía un tiempo separado de Rosa y que las últimas veces que Sofía fue a visitarlo, se mostraba renuente de ir, quería su casa, además de que la sentía triste, no quería jugar, ni tenía ganas de hablar, algo inusual en ella.

Además, el hombre dijo a Univision Noticias que su expareja dio pistas del crimen que cometería en Facebook, donde se despidió de su familia, diciendo que ya se iba del otro lado del Sol con su hija. Aseguró que él no tenía acceso a su cuenta, por lo que cuando se enteró de la publicación ya era tarde, “Ya había matado a mi hija”.

Algo que llamó la atención de las personas, es que Federico tenía una orden de restricción, por lo que no podía acercarse a su expareja, aunque no se han dado a conocer los motivos de ello. El hombre dijo que constantemente le decía a su hija que la amaba y le pedía perdón por no estar con ella.

DMGS