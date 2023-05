Lo atacó un caimán cuando orinaba afuera de un bar: un ebrio le salvó la vida pero perdió un brazo

En el estado de Florida, ubicado al sureste de los Estados Unidos, ya es muy común que se reporten accidentes terroríficos con caimanes o cocodrilos. Es importante remarcar la diferencia entre estos dos reptiles, ya que los cocodrilos van tras presas más grandes y para ello, su constitución craneal es estilizada y puntiaguda. Por su parte, los caimanes se muestran con una punta mucho más ancha y redondeada. En esta ocasión, nuestro protagonista fue un caimán, quien atacó despiadadamente a un hombre de solo 23 años. Debido a la falta de baños en un bar llamado Port Charlotte, a la víctima se le hizo fácil salir del establecimiento y orinar a lado de un estanque. No contó con la presencia del ejemplar de tres metros saliera sorpresivamente de su escondite y lo "pescara" del brazo.

Un cliente frecuente del establecimiento fue quién lo salvó. FOTO: Captura de pantalla del noticiero NBC2 News.

Un "borrachito" del bar fue quien le salvó la vida

Gracias a uno de los clientes frecuentes de Port Charlotte es que el hombre únicamente perdió el brazo derecho. Esto pasó porque exactamente a las 1:40 horas de la madrugada escuchó los desgarradores gritos de Jordan Rivera, quien estaba siendo brutalmente atacado por el gigantesco caimán. Este señor identificado como Manny Hidalgo no dudó un segundo acudir al llamado de auxilio del joven de 23 años. A pesar de que hizo todo lo posible para alejar al reptil, el animal logró arrancarle su extremidad corporal. A pesar de ello, el hombre no se siente desafortunado, a través de un medio local dijo que se sentía optimista, pues, "no perdí la vida. Perdí un brazo. ¡No es el fin del mundo!".

Jordan Rivera fue la víctima de este incidente, y debido al ataque sacrificaron al animal. FOTO: Captura de pantalla del noticiero NBC2 News.

Sacrificaron al caimán tras el ataque

Debido al peligro que representaba el gigante ejemplar para los clientes frecuentes de dicho establecimiento, las autoridades estadounidenses habían trasladado al caimán a un santuario, o al menos eso es de lo que se habló en un principio. Así no habrá riesgo de caza para él ni más ataques para las personas de la zona. Sin embargo, las autoridades aclararon que mandaron a un cazador de caimanes al lugar, que fue cera de Banditos, en el bar Port Charlotte de Florida. El enorme reptil de 3 metros fue "sacrificado humanitariamente", según un comunicado de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

"El equipo que acudió atendió a un varón que presentaba una amputación por encima del codo de la extremidad superior derecha. Los transeúntes aplicaron un torniquete al paciente antes de que llegáramos", detallaron en un comunicado Todd Dunn, portavoz de Bomberos y EMS del condado de Charlotte.

El bar se encuentra relativamente cerca de un estanque, donde se escondía el caimán. FOTO: Captura de pantalla del noticiero NBC2 News.

Según la agencia, las lesiones graves causadas por caimanes son raras en el estado, y por ello le dan "la máxima prioridad a la seguridad pública". Asimismo, advirtieron a la gente para evitar conflictos con los caimanes, manteniendo una distancia de seguridad y nadando sólo en las zonas designadas durante las horas diurnas. También aclararon que no se le debe dar de comer a los reptiles, porque pierden su cautela natural y atacan.

"Cuando se les da de comer, los caimanes pueden perder su cautela natural y aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de comida. Esto puede dar lugar a circunstancias peligrosas para uno mismo y para otras personas que puedan encontrarse con el caimán en el futuro", afirmó la agencia.

El hombre asegura que se siente positivo, pues solo perdió su brazo y no la vida. FOTO: Captura de pantalla del noticiero NBC2 News.

Las autoridades también aconsejaron a los residentes mantener a sus mascotas atadas y alejadas de la orilla del agua porque los animales pueden parecer presas de los caimanes. De hecho, a través de su Programa Estatal de Caimanes Molestos, la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre contrata a cazadores de caimanes en todo el estado para eliminar a los que puedan suponer una amenaza para la vida humana.