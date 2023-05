¿Hay extraterrestres en la Tierra?: exempleado del Pentágono sugiere que el ser humano no es la especie alfa del planeta

Lue Elizondo, un exfuncionario de El Pentágono en Estados Unidos, sugirió que contrario a lo que se cree, el ser humano podría no ser la especia dominante del planeta y que incluso podrían haber extraterrestres entre nosotros que controlan la Tierra.

En declaraciones recogidas por el periodista Jaime Maussan y compartidas en su cuenta de Twitter, se ve como en diversas entrevistas, Lue Elizondo, quien se desempeñó como director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que operó en secreto entre el 2007 y el 2012,aunque otros exfuncionarios aseveran que sigue operando, cuestiona si los seres humanos están realmente preparados para tener más información sobre los alienígenas.

"¿Estamos preparados para reconocer que no estamos potencialmente en la cima de la cadena alimenticia, que no somos el depredador alfa, que tal vez estamos en algún punto intermedio?”, cuestiona Lue Elizondo.

El programa para el que trabajaba Lue Elizondo operó en secreto entre el 2007 y el 2012 Foto: Twitter @LueElizondo

El exfuncionario de El Pentágono dijo que la verdadera pregunta que se debe hacer el ser humano es: “¿Qué sucede cuando nos damos cuenta que no estamos en la parte superior de la cadena alimenticia?”, aunque jamás afirmó nada si puso en duda la existencia de la vida extraterrestre en la Tierra.

“¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que no somos la especie alfa en este planeta? ¿Tendrá eso un impacto en nuestra psique?”, declaró Lue Elizondo.

Algunos consideran que da a entender que la verdadera razón por la que no hay más apertura del tema es debido a que los humanos no podrían asimilar la realidad en que realmente viven; sin embargo, no dio más información al respecto, sus declaraciones siempre han sacudido a medio y redes sociales.

“Los ovnis llevan con nosotros más de 70 años”: Luis Elizondo

En 2021, Lue Elizondo afirmó que los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) llevaban entre nosotros más de 70 años. En una entrevista con ABC News aseguró que algunos de los objetos que han sido avistados "pueden superar a cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario" y añadió "la pregunta es, ¿qué es? La conclusión es que simplemente no lo sabemos".

"La pregunta es, ¿qué es? La conclusión es que simplemente no lo sabemos", declaró sobre los videos desclasificados por El Pentágono Foto: Archivo

Esto luego de que tres videos grabados por pilotos de caza de la Marina de los Estados Unidos fueran desclasificadas y publicados por The New York Times, presuntamente uno fue grabado en el 2004 y dos en 2015. Trascendió que hace poco Elizondo indicó que la Fuerza de Tarea UAP actual ha obtenido imágenes de múltiples objetos aéreos desconocidos, incluida una imagen clara de un misterioso triángulo que emerge del océano, registrado por pilotos militares.

