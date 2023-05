El Pentágono quería volar espacio aéreo mexicano tras ver un globo espía, pero México no lo permitió

Al subrayar que con Estados Unidos hay cooperación y no sometimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hace tres días se negó un permiso al Pentágono para que ingresaran a territorio mexicano con el fin de verificar que no fuera un globo (espía) lo que sobrevolaba.

Dijo que instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar una operación con aviones y drones, pero no encontraron nada. El globo entraría hace tres días a México por Mazatlán, Sinaloa, y saldría por Tamaulipas.

“Hablaron del Pentágono a la Defensa para pedir permiso porque quería sobrevolar el espacio aéreo con aviones y drones, de alto nivel tecnológico, militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que venía por México, y aseguraban que era un globo de Asia (espía), no quiero meterme en estos asuntos.

“Entonces la respuesta fue ¡no!, no permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipo para llevar a cabo el seguimiento”, expuso.

El presidente dijo que se le informó “que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a 30, bueno, 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial. Que iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo y que iba a salir por Tamaulipas. Pasó, nosotros no detectamos nada ni ellos nos informaron de que lo hayan visto, se hizo una consulta para ver si tenían más elementos, y no, y ahora salió esto. Ya pasó (el globo) o no se ha encontrado”, indicó.

“A lo que voy es cooperación sí, subordinación o sometimiento no”.

Instruyó a la Sedena realizar una operación con aviones y drones, pero no encontraron nada. Foto: Especial

AMLO envía carta a Biden

El presidente también reveló este miércoles en Palacio Nacional que ayer envió una carta a su par de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que intervenga en frenar que su gobierno siga financiando a organizaciones de la sociedad civil en México que son “abiertamente opositoras” al gobierno de la Cuarta Transformación.

López Obrador envió la carta para responder a la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre aumentar el financiamiento a organizaciones como México Evalúa. El mandatario mexicano acusa que eso es un acto intervencionista.

"Deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos, en especial la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo al gobierno que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Es más, hace unos días se anunció, que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por eso le pido respetuosamente su valiosa intervención. Su amigo”, escribió en la carta.

El mandatario se disculpó públicamente con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, a quien recibió el pasado martes en Palacio Nacional, pues en su conversación le informó de la carta a Biden, pero le aseguró que ya no se la enviaría.

“Pero me quedé pensando, después, y sí se la envié, y aprovecho para ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth que ella es también muy amable, una extraordinaria diplomática, que busca que juntos enfrentemos problemas como el fenómeno migratorio, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo; ella está a cargo de esto, lo hace muy bien en vinculación con Rosa Icela Rodríguez, de parte nuestra.

Dijo que cambió de opinión porque "la verdad siento que es muy prepotente, muy ofensivo y no me puedo quedar callado".

AMLO mostró la carta que le envió a su homólogo en EU. Foto: Especial

Hoy es cuando más estamos sintiendo injerencia de EU: AMLO

El jefe del Ejecutivo apuntó hacia Estados Unidos y acusó que hoy es “cuando más estamos sintiendo injerencia” de ese país en México, pese a que las relaciones con el presidente Joe Biden “son buenas y de respeto”. Aprovechó el atril del Palacio Nacional para pedir al gobierno de esa nación revisar su política exterior porque calificó su injerencia como ofensiva, arrogante y que actúa como si fueran dueños del continente americano.

López Obrador ha acusado en diversas ocasiones a la DEA, el Pentágono y la CIA de espiar al gobierno mexicano y filtrar información a la prensa para debilitarlo. Este miércoles, vinculó esas agencias con el hackeo a la Sedena por parte del grupo llamado Guacamayas.

“Hackear a la Secretaría de la Defensa eso no lo hacen aquí, además, esos hackeos se han llevado en otros países de América Latina, deberían los estadounidenses, lo digo también con mucho respeto porque son independientes, pero como una recomendación, el Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre eso porque el hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones, a que haya relaciones de respeto”, apuntó.

Agregó que las prácticas de injerencia del gobierno de EU han prevalecido sin distinción de quién esté en la presidencia, el partido Demócrata o Republicano, y lamentó que la situación siga igual, aun con el presidente Biden en el gobierno.

“Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no del presidente, es que al gobierno de Estados Unidos hay que entenderlo, es en los últimos tiempos muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones, tiene muchas agencias de mucho poder, y muchas de estas agencias, lo digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud y no respetan, actúan con mucha prepotencia, nada que ver, subrayo, con la actitud del presidente”, señaló.

En ese sentido, reconoció a Cuba por ser el único país que en su historia ha resistió a la inferencia estadounidense.

“Podemos o no estar de acuerdo, pero es el único país que se ha mantenido durante muchos años con una política independiente padeciendo un bloqueo inhumano, infame, que viola el derecho internacional porque pueden haber diferencias políticas e ideológicas, pero los pueblos no tienen que padecer esas políticas de los gobiernos y es claro que se violan derechos humanos”, afirmó.

Con información de Iván Evair Saldaña.

