Letal virus canino pone en alerta a Nueva York: el 90% de los perros infectados mueren

Veterinarios de Nueva York han activado las alertas por un letal virus canino que ha matado al 90% de perros que lo padecen. Los especialistas aseguran que los casos de perros contagiados van en aumento en la ciudad estadounidense, por lo que piden a los propietarios de mascotas estar al pendiente en caso de detectar síntomas, ya que la infección tiene una alta tasa de mortalidad entre canes de todas las razas.

De acuerdo con el Animal Care Centers of NYC, los casos de parvovirus se han disparado en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, donde se insta a los propietarios de perros, que lleven a sus mascotas a vacunarse para proteger de este letal virus, el cual ocasiona una enfermedad común, pero altamente contagiosa, que afecta el tracto gastrointestinal de los pacientes.

El virus afecta principalmente a los cachorros. Foto: especial.

Las alertas sanitarias se encendieron ya que en lo que va del año se han reportado veinticinco casos en la ciudad de Nueva York, cinco más que el año pasado y diez en 2021, según los datos de ACC proporcionados al medio estadounidense The Post. Previamente, se registraron tres casos en 2020 y en 2019, por lo que las estadísticas actuales sugieren que ha habido un incremento considerable en la cantidad de casos de parvovirus.

"Normalmente vemos un número limitado de casos de parvo en un año determinado”, dijo el doctor Robin Brennen, vicepresidente de salud y bienestar animal de ACC, en un comunicado, cuando se informaron la mayoría de los casos. “Pero en 2023 ya hemos visto tantos casos y ese número sigue aumentando”, agregó el funcionario. De igual manera, detalló que si bien cualquier canino puede contraer el virus, los perros no vacunados y los cachorros de menos de 4 meses corren un mayor riesgo. Otras preocupaciones son los criadores de traspatio que no vacunan y los propietarios que no tienen acceso a atención veterinaria.

Los perros infectados sufren pérdida de apetito. Foto: especial.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Los síntomas incluyen letargo, pérdida de apetito, vómitos y diarrea, generalmente se presentan de cinco a siete días después de la exposición, y cualquier cachorro que se sospeche que tiene parvovirus debe aislarse para evitar la propagación. Los perros que porten el virus generalmente son hospitalizados para recibir atención las 24 horas y reciben antibióticos y terapia con electrolitos. Cabe mencionar que si no se trata, la infección tiene una tasa de mortalidad del 90 %, según ACC.

