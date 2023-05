"Esto no es bueno": la fuerte advertencia de Rusia si Occidente sigue dotando de armas a Ucrania

El Kremlin de Moscú hizo fuertes declaraciones durante una entrevista abierta a los medios de comunicación, aseguró que Rusia está preparada para que Occidente siga "inyectando" armas a Ucrania y que no pararán hasta obtener la victoria. Quien emitió dicha postura fue el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, quien recalcó que tienen claro que tanto la Unión Europea como Estados Unidos le seguirán mandando apoyos militares al país de Europa occidental.

"La inyección de armas a Ucrania por parte del Occidente colectivo continúa y continuará. Esto no es bueno", subrayó Dmitri Peskov. Por otra parte, al ser cuestionado si Rusia estaría potencialmente preparada para ello, el alto funcionario contestó que "por supuesto". Y es que en otras declaraciones, el también diplomático y políglota ruso aseguró que su nación era un Estado demasiado fuerte como para rendirse. Apuntó que el conflicto en la región de Europa occidental es consecuencia de una serie de errores cometidos por sus aliados, pero quienes están pagando "los platos rotos" son ellos.

Dmitri Serguéievich Peskov es un diplomático y políglota ruso, actualmente secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin. FOTO: AP

Por otra parte, sostuvo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un participante directo en el conflicto que además es su causante inicial. Luego de esto hizo balance de la operación militar rusa y explicó a qué se debe el progreso desacelerado de las tropas rusas, todo mientras se encontraba en una entrevista directa con el canal serbobosnio ATVhizo. Detalló que Occidente cometió errores sistemáticos que obligaron a Rusia a lanzar su ataque especial en el pasado febrero del 2022. En concreto, se refirió a las seis olas de expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras de Rusia.

Recordemos que, pese a las promesas dadas al último presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov; la negativa de Occidente a establecer una cooperación igualitaria con Rusia y a la organización de un golpe de Estado en Kiev en 2014, fue lo que detonó el conflicto en primer lugar.

"Estos son los mismos Estados que han estado haciendo la vista gorda durante ocho años mientras el régimen de Kiev usaba tanques y cañones contra su propio pueblo", afirmó Dimitri Peskov, en referencia a la llamada operación antiterrorista lanzada en 2014 por Kiev contra su región oriental de Dombás, que se opuso a los golpistas.

Occidente se negó a conversar con el presidente ruso, acusó Dimitri Peskov

El actual secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, acusó que los mismos países occidentales se negaron a conversar con su mandatario cuando en diciembre del 2021 planteó las negociaciones sobre acuerdos y garantías de seguridad para su nación.

La guerra en Ucrania comenzó oficialmente el 24 de febrero del 2022. FOTO: AP

Los mismos países occidentales, sostuvo, se negaron a conversar con el presidente ruso cuando en diciembre de 2021 planteó negociaciones sobre acuerdos de garantías de seguridad para su país. Antes al contrario, aseguraron que "Ucrania se unirá a la OTAN", recordó Dimitri Peskov. "Rusia es un país demasiado grande para ser tratado así, y Rusia es un Estado demasiado fuerte para rendirse", enfatizó.

"Hemos logrado sacudir bastante la máquina de guerra ucraniana"

Luego de esto, se le preguntó al alto funcionario sobre los objetivos alcanzados en la operación militar en Ucrania, y Dimitri Peskov señaló que un territorio significativo de Dombás ha sido "liberado de los neonazis" y que se han celebrado referéndums en estos territorios, donde los habitantes apoyaron y se unieron a Rusia, lo que calificó como "uno de los resultados clave e importantes".

"Hemos logrado sacudir bastante la máquina de guerra ucraniana. Porque la desmilitarización de Ucrania es otro objetivo importante de la operación", indicó Peskov resaltando que esta misión continuará.

¿Qué más les queda por hacer?

Uno de los periodistas planteó una pregunta clave en todo el discurso, le cuestionó al diplomático y políglota ruso por qué a un año de la operación les quedaba tanto por hacer, a lo que antes de emitir una respuesta concisa explicó que todo el conflicto bélico inició con una diferencia entre Rusia y Ucrania seguida de la implicación —directa e indirecta— de los Estados Unidos y de demás miembros de la OTAN, como por ejemplo, el haberle proporcionado las armas, municiones, equipos bélicos y ayuda financiera a Kiev.

Actualmente Rusia ocupa parte del territorio ucraniano. FOTO: AP

Sobre las armas suministradas por Occidente, indicó que las hay tanto buenas como malas. "Tienen armas que no se ajustan a esas condiciones, tienen armas muy aterradoras, tienen armas de alta tecnología. Es por eso que lo estamos estudiando todo en el curso de la operación especial", subrayó. Pero insistió en que "no estamos librando una guerra". Asimismo, Dimitri Peskov explicó el lento avance de las fuerzas rusas en el conflicto por el hecho de que no están llevando una guerra, sino una operación militar.

"Librar la guerra es otro asunto completamente diferente, es la destrucción completa de la infraestructura, la destrucción completa de las ciudades y así sucesivamente. Nosotros no hacemos eso. Estamos tratando de preservar la infraestructura y las vidas humanas", aclaró.

En lo que se refiere al régimen de Kiev, comentó que con su ataque de drones contra el Kremlin de Moscú, se ha clasificado a Ucrania "de facto como Estado patrocinador del terrorismo". De hecho dijo que en sus declaraciones anteriores aseguraron responder a tales medidas, pero el cuándo, dónde y cómo será en el momento en el que ellos lo consideren prudente. Asimismo recalcó que "no existe libertad de prensa en Occidente", pues al abordar el tema, dijeron que se le impusieron sanciones a los medios de comunicación rusos. Dimitri Peskov recordó que Occidente —en primer lugar los anglosajones— gozaron durante mucho tiempo de su monopolio en esta materia.

"Sin embargo, cuando tratamos de presentar una competencia para ellos, ¡inmediatamente estalló allí una histeria! Todas las máscaras fueron inmediatamente retiradas y resultó que no existían derechos de libertad de prensa allí", expresó.

Ucrania ha recibido apoyo militar de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. FOTO: AP

Las entidades sancionadas fueron RT y la compañía de radiodifusión pública VGTRK, cuya cobertura —dijo— no encaja en "la corriente principal" y, sencillamente, fueron prohibidos en Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países. También le impusieron sanciones a los periodistas, algo que según él era impensable hace 10 años, "parecía imposible", añadió. "Y esto demuestra, una vez más, que nosotros y ustedes, juntos, debemos ser coherentes y fuertes en nuestras acciones y estamos obligados a aportar nuestro punto de vista a toda costa. No sólo debemos hablar con nuestro pueblo, con el pueblo de nuestros países, sino con todo el mundo", insistió.

