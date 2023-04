Tiroteo en centro comercial de Delaware, Estados Unidos, deja 3 heridos; ya buscan al tirador

La policía intervino un centro comercial en Delaware este sábado 8 de abril de 2024 después de una ráfaga de balas. La policía estatal de Delaware investiga el tiroteo en el Christiana Mall, en una comunidad del norte del estado cerca de Pensilvania.

El centro comercial fue evacuado y permanecerá cerrado el sábado por la noche, detalló la policía en un comunicado en el que pidió a la población que se mantenga alejada del lugar.

Al menos tres personas fueron baleadas en el área de comidas, revelaron las autoridades al canal WPVI-TV. La policía sigue buscando al agresor, reportó el canal de televisión.

La policía estableció un punto de encuentro en la entrada norte del centro comercial para quienes intentan localizar a alguien. De momento las autoridades no han ofrecido más detalles.

“Agradecemos la paciencia de todos mientras seguimos reuniendo más detalles sobre este tiroteo”, señaló la Policía Estatal de Delaware en un tuit.

Action News, medio local, dio a conocer que hablaron con un hombre que estaba dentro del patio de comidas esperando pizza cuando el hombre armado le disparó. Se trata de Jim Harmon, quien recibió una de las balas y vio toda la acción en primera persona.

"Escuchamos como siete u ocho disparos, '¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!'", recordó la víctima, e indicó que todos empezaron a correr de manera despavorida, como si se tratase de un crimen atroz el que estuviera a punto de suceder en el centro comercial.

Harmon confesó que estaba buscando su comida luego de haberla pedido, pero en algún momento del recorrido escuchó los balazos, y no supo nada más durante algunos minutos, solamente que había sido atravesado por una de las balas, y tenía que guardar la calma para ser atendido.

Otra amenaza de tiroteo

Minutos antes de darse a conocer esta noticia, la policía de Auburn Hills, en Michigan, dieron a conocer un despliegue operativo en los alrededores de Great Lakes Crossing Mall, donde supuestamente se habían escuchado tiros, activaron la alerta y evacuaron a las personas.

"Hubo un informe de un tirador activo en Great Lakes Crossing Mall. No ha habido tirador confirmado, no hay heridos en este momento. El personal de la policía está en la escena limpiando el centro comercial en este momento", escribieron a través de las redes sociales.

Afortunadamente, minutos más tarde informaron que no hubo disparos y no hay víctimas, por lo que todo se trató de un simple rumor. Hasta el momento no hay más detalles, y se dio a conocer que habrá un comunicado oficial en las próximas horas.

