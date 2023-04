IMÁGENES IMPACTANTES: en pleno Viernes Santo, Israel está bajo el fuego

La madrugada del día de hoy, Israel llevó a cabo "inusuales ataques" aéreos en el Líbano, además de que siguió bombardeando la Franja de Gaza todo en el margen de una escalada que desató temores de un conflicto más amplio tras la violencia registrada en torno al lugar más sensible de todo Jerusalén. Es sabido que esta región mantiene un ambiente de gran tensión así que a estos acontecimientos se le sumó una presunta balacera palestina cerca de un asentamiento israelí en la Cisjordania que acabó con la vida de dos mujeres de unos 20 años y causó heridas graves a otra de 45, según médicos israelíes.

Cabe destacar que el ataque, que se produjo tras semanas de una inusual agitación en Cisjordania, la cual detonó las tensiones en Jerusalén que además podrían estar extendiéndose a los territorios ocupados. Aunque las fronteras norte y sur de la región de Medio Oriente habían recuperado la calma, la ofensiva israelí "se le fue a la yugular" al Líbano en lo que los analistas clasificaron como "la violencia transfronteriza más grave desde la guerra de 2006 entre Israel y el grupo insurgente libanés Hezbollah", que además amenazó con llevar la confrontación a una nueva fase.

Aunado a esto, los recientes ataques aéreos israelíes respondieron a una andanada de proyectiles inusualmente larga que fue. lanzada desde el Líbano, luego de que las incursiones policiales israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, derivaron en disturbios y causaron indignación en el mundo árabe.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Israel aclaró que su "aviación" alcanzó lugares "únicamente" de grupos insurgentes

A pesar de las terribles imágenes, el ejército israelí se apresuró a "aclarar" que su aviación "alcanzó" lugares que pertenecían "únicamente" a grupos insurgentes palestinos. Incluso dijeron que la ofensiva podría arrastrar a Hezbollah, un enemigo acérrimo de Israel que controla gran parte del sur de Líbano y en el pasado se erigió como defensor de los palestinos y de la disputada ciudad de Jerusalén. Asimismo, las fuerzas militares recalcaron que estaban buscando a los responsables del tiroteo en Cisjordania y estableció controles en carreteras.

Ningún "grupo insurgente" se atribuyó la autoría

Aunque las secuelas que dejó el incidente fueron fatales, ningún grupo insurgente se atribuyó la autoría, no de inmediato. Sin embargo, el vocero de Hamas, Hazem Qassem, celebró el ataque “en represalia por los crímenes cometidos por Israel en la mezquita de Al-Aqsa y en Cisjordania”. Antes en el día, los misiles israelíes alcanzaron un descampado en la localidad libanesa de Qalili, cerca del campo de refugiados palestinos de Rashidiyeh, según un fotógrafo de The Associated Press y residentes.

También mataron varias ovejas y causaron heridas leves a algunos vecinos, entre los que había refugiados sirios. Otros golpearon un pequeño puente y un transformador eléctrico en la cercana localidad de Maaliya y dañaron el sistema de riego de los huertos de la zona.

“Estaba durmiendo y, de pronto, no pude sentir nada más que el impacto", dijo Majid Abdelsattar, que vive en Qalili.

Según contó, los ataques causaron daños en la casa de sus padres y en el huerto de cítricos de la familia. Por su parte, el ejército libanés indicó que encontró otro lanzacohetes el viernes tras desmantelar varios en la víspera. Las fuerzas militares israelí puntualizaron que reforzaron sus fuerzas de infantería y artillería en un movimiento defensivo para “prepararse para todos los escenarios posibles”. Asimismo, un funcionario palestino —que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a reporteros—, indicó que las fuerzas de seguridad de Egipto estaban trabajando con Hamas e Israel para suavizar las tensiones.

Egipto se ha querido mantener neutral en el conflicto, pues desean que la paz regrese a Medio Oriente y que se suavice la tensión. FOTO: AP

Buscan traer la paz a la zona

Según el ejército, estaba claro que todas las partes querían evitar un conflicto a gran escala. “A la calma se responderá con calma”, dijo el teniente coronel Richard Hecht, vocero de la institución, a los reporteros. El recinto sagrado, es ahora un polvorín de dinamita a punto de detonar en cada una de las tensas relaciones entre israelíes y palestinos, la cual está en la cima de una colina sagrada tanto para los musulmanes como para los judíos. En 2021, el aumento de las tensiones provocado también por choques en el recinto, derivaron en una guerra de 11 días entre Israel y Hamas, que gobierna la Franja.

La violencia volvió al complejo este viernes

El caos estalló en una de las entradas a la explanada antes de la oración del amanecer cuando policías con porras agredieron a la multitud de fieles palestinos que coreaban lemas en favor de Hamas mientras trataban de entrar al lugar. Una hora más tarde, —según los videos— quienes salían del rezo llevaron a cabo una gran protesta en el patio, con los palestinos levantando el puño en alto y gritando consignas de apoyo al lanzamiento de cohetes de Hamas, y la policía entró por la fuerza al complejo. La policía no realizó comentarios sobre los primeros incidentes, pero dijo que sus efectivos entraron al recinto sagrado tras la oración en respuesta a los “sospechosos enmascarados” que arrojaron piedras contra los agentes en una de las puertas.

Israel está arrasando con el Líbano en plena víspera de la Semana Santa. FOTO: AP

Hasta la fecha, los insurgentes palestinos han disparado 44 cohetes desde Gaza, de los cuales 23 llegaron a territorio israelí. Los demás —indicó el ejército israelí— fallaron en el lanzamiento, o cayeron al Mar Mediterráneo, o fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. La mayoría cayeron en campo abierto en el sur de Israel, pero uno causó daños en una vivienda en Sderot. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. Las fuerzas israelís recalcaron que volvieron a bombardear la Franja el viernes y alcanzó a 10 objetivos —que describió como infraestructura de túneles, centros de producción y desarrollo de armas pertenecientes, en su mayoría, a Hamas—.

Por el momento no se reportaron daños personales en el enclave, pero el Ministerio de Salud palestino indicó que uno de los ataques provocó daños en un hospital infantil en la Ciudad de Gaza. La ronda de violencia actual comenzó el miércoles después de que la policía realizase dos incursiones en la mezquita de Al-Aqsa. Además, el ataque palestino en Cisjordania se produjo mientras decenas de miles de palestinos entraban a Al-Aqsa para el rezo de mediodía, el más importante de la semana. Cabe recordar que la violencia alcanzó nuevas cotas en Cisjordania en los últimos meses. Las autoridades sanitarias palestinas calificaron el inicio de 2023 como el periodo más letal para los palestinos en las dos últimas décadas.

Los civiles palestinos son los que más recienten el conflicto, y temen que escale a un nivel en el que ya no lo puedan controlar. FOTO: AP

Y es que casi 90 palestinos murieron por el fuego israelí en Cisjordania desde principios de año, según el conteo de la AP. En el mismo periodo, 16 personas perdieron la vida en ataques palestinos contra israelíes. Todas —salvo una— eran civiles. A pesar de los reportes, Israel sostiene que la mayoría de los palestinos abatidos son insurgentes, pero en la lista de fallecidos hay jóvenes que protestaban contra las incursiones policiales y personas ajenas a los disturbios.

Con información de AP*

Sigue leyendo: