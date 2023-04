Caos por la Tercera Guerra Mundial | Putin ataca a un nuevo país: exhiben la supuesta prueba del arma

El temor por la Tercera Guerra Mundial crece cada día que pasa desde la invasión del Ejército de Rusia en Ucrania desde febrero del año pasado con las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin contra aquellos que intervengan en el conflicto armado. Las naciones miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fijaron su postura hacia Rusia. Una de las naciones que la integran dio a conocer que está segura que ya fueron atacados por el Kremlin.

El gobierno de Polonia informó que descubrieron dentro de su territorio un poderoso misil hace unos meses, luego de que en noviembre de 2022 una explosión alertó a las autoridades locales donde dos personas murieron al estallar un misil que en un inicio se especuló provenía de las Fuerzas Armadas del Kremlin; sin embargo, el presidente polaco Andrzej Duda señaló que hubo indicios que apuntaron a los sistemas de defensa ucranianos como el origen del proyectil disparado.

Pero en diciembre la Fuerza Aérea de Polonia rastreó un nuevo misil que ingresó a su territorio, sin embargo, perdieron el rastro hasta que este fin de semana fue hallado el proyectil. Polonia sospecha que podían haber encontrado el arma que había desaparecido y que estaba localizada dentro de un bosque ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Bydgoszcz, informó el Daily Star.

Los primeros reportes indicaron que el proyectil podría tratarse de un misil aire-tierra el cual es de origen ruso; no obstante, todavía los servicios de Inteligencia polacos deben verificar los detalles para confirmar que aquel misil se trata de uno de los que el gobierno de Vladimir Putin prometió lanzar a las naciones que interfieran en la guerra en Ucrania, ataques que dijo, los llevaría a cabo con armas nucleares.

Polonia podría pedir una defensa colectiva

Tras hallar el nuevo misil, la Fiscalía de Distrito de Polonia de la ciudad de Gdansk, informó que mantiene el caso abierto. Se cree que el proyectil encontrado se trata de un misil de crucero KH-555 que sin embargo, llevaba una ojiva ficticia, según información del medio local Polskie Radio. Mientras que el medio Visegrád 24 indicó también que el Ejército de Putin utilizó misiles ficticios para tratar de abrumar las defensas aéreas de Ucrania.

Asimismo, otro medio polaco The New Voice of Ukraine informó que el nuevo misil encontrado incluso tiene inscripciones en ruso. Al respecto, la policía de Polonia advirtió que el evento no amenaza la seguridad de los polacos. “Oficiales de policía, oficiales militares y zapadores están investigando el sitio”.

Sin embargo, de confirmarse que el origen del envío del misil fue por parte de Rusia, Polonia podría invocar al artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN sobre poder llevar a cabo una defensa colectiva pactada entre los países miembros.

El teniente general Tomasz Piotrowski, comandante operativo de las fuerzas armadas polacas, indicó el pasado viernes que mantienen una extrema colaboración interinstitucional para dar celeridad si el misil es o no una nueva afrenta del ex agente de la KGB y el Kremlin para comenzar una Tercera Guerra Mundial.

"Se están llevando a cabo investigaciones intensivas, controles, diálogo intensivo entre varias instituciones": Tomasz Piotrowski.

