Pequeña victoria para Genaro García Luna: el juez Brian M. Cogan retrasa tres meses la sentencia

El juez Brian M. Cogan acepta la moción de la defensa de Genaro García Luna, por lo que la nueva fecha de sentencia del exsecretario de Seguridad Pública mexicano será el próximo 27 de septiembre a las 11:00 horas.

Antes de su total aprobación de la moción bajo la Regla 33 que pretende el abogado César de Castro, los fiscales responderán al respecto. Debido a que Brian M. Cogan, ha accedido a la solicitud de los abogados de García Luna, ahora las mociones posteriores al juicio serán presentadas hasta el 7 de julio.

La resolución del caso de García Luna se emitió apenas unas horas después de que los abogados del exfuncionario presentaran una nueva evidencia que podría resultar favorable para su defensa. Ante esta situación, los abogados César de Castro, Valerie Gotlib, Shannon McManus y Florian Miedel solicitaron una prórroga de tres meses para la fecha de sentencia, inicialmente programada para el 27 de junio.

Genaro García Luna durante el juicio. Foto: AFP.

Cabe recordar que García Luna fue declarado culpable por un tribunal estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La sentencia mínima obligatoria para el "superpolicía" se estima en 20 años con una máxima de cadena perpetua, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta condena es un reflejo de la gravedad de los delitos que se le imputan y del daño que causó a la sociedad.

Desde que se dio a conocer el veredicto contra Genaro García Luna el pasado 21 de febrero, la defensa ha recibido estas nuevas pruebas con interés y ha señalado que las revisará cuidadosamente para determinar su relevancia en el caso.

Abogado de García Luna revela que analizarán si el "superpolicía" colaborará con EU

n una entrevista con la periodista María Santana, para la cadena CNN, el abogado defensor de Genaro García Luna, César de Castro, habló sobre la posibilidad de colaboración de su cliente con el gobierno de Estados Unidos tras recibir condena.

De Castro explicó que, aunque García Luna decidió inicialmente no tomar el camino de la colaboración y se fue a juicio, aún mantiene abierta la opción de colaborar antes o después de la sentencia. Según el abogado, su cliente no está arrepentido de no haber colaborado hasta ahora, pero analizarán todas las opciones disponibles.

Durante todo el juicio contra García Luna, el equipo de la fiscalía estadounidense argumentó que el crimen organizado mexicano no podría llevar a cabo sus estrategias sin la colaboración de funcionarios de alto rango en el gobierno. Al ser cuestionado sobre este planteamiento, César de Castro criticó la forma en que se construyó una narrativa para llevar a su cliente a un estatus de culpable y señaló que esto dejó al gobierno mexicano con una mala imagen ante el mundo.

En definitiva, la entrevista con César de Castro puso de manifiesto la complejidad del caso de García Luna y la importancia de considerar todas las opciones disponibles en un proceso legal.

Con información de Alfonso Sotelo

