"Viola la ley": van contra de AMLO en el Congreso de EU por su amenaza de intervenir en las elecciones

Este miércoles Dan Crenshaw, congresista republicano, presentó una resolución por escrito donde condenó las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales el mandatario mexicano amenazó con intervenir en las elecciones de Estados Unidos, esto luego de que legisladores del Partido Republicano propusieron utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles de droga que operan en la frontera y trafican fentanilo.

López Obrador amenazó con interferir en las elecciones de EU

La polémica entre los republicanos y López Obrador inició el pasado mes de marzo, cuando cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por un grupo armado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, mientras se dirigían a realizar un procedimiento médico. Dos de las víctimas fueron halladas sin vida, mientras que otros dos regresaron a su país de origen a salvo. Tras darse a conocer esta noticia, aunado a la crisis de fentanilo que vive Estados Unidos, legisladores del Partido Republicano propusieron catalogar a los cárteles de la droga como grupos terroristas y facultar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para realizar operaciones militares en territorio mexicano.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La iniciativa fue presentada por los republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz, quienes son integrantes de la Cámara de Representantes. Tras lo dicho por los legisladores republicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó, en conferencia de prensa, que la iniciativa es inaceptable, ya que es una actitud de intervencionismo por parte de Estados Unidos.

Dan Crenshaw presentó una resolución por escrito donde condenó las declaraciones hechas por AMLO. Foto: especial.

“Todavía es peor que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes, terroristas. Desde luego es pura propaganda, sin embargo hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo en México”, mencionó el mandatario luego de ser cuestionado.

De igual manera, el presidente aseveró que podría intervenir en las elecciones de Estados Unidos si los legisladores republicanos no reconsideraban su postura. "Si no cambian de actitud y piensan que van a utilizar a México para sus fines propagandísticos, electorales y políticos, vamos a llamar a que no voten por ese partido, porque es intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, sentenció López Obrador.

Piden que López Obrador se retracte de sus declaraciones

Ahora, Crenshaw ha emitido una resolución en la que acusa que la injerencia extranjera en las elecciones de otro país es “una violación de la ley y de las costumbres internacionales de larga data, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas", haciendo referencia a las amenazas realizadas por el presidente de México.

El documento oficial circula en redes sociales. Foto: especial.

El legislador republicano también aseguró que no es la primera vez que López Obrador hace este tipo de amenazas y recordó que en julio de 2022, el presidente de México señaló que pediría a los mexicanos en Texas no votar por el gobernador republicano Greg Abbott. En el escrito, que circula en redes, Crenshaw pide al mandatario que se “retracte” de sus declaraciones y que se comprometa a no interferir en las elecciones estadounidenses, así como que “tome medidas para garantizar que ningún ministerio o instrumento que actúe en nombre del gobierno mexicano emprenda acción alguna para interferir en cualquier elección dentro de Estados Unidos”.

De igual manera, Crenshaw pidió al Departamento estadounidense de Estado vigilar cualquier esfuerzo mexicano para interferir en las elecciones estadounidenses. Aunado a ello, el legislador solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que denuncie los comentarios y utilice las herramientas del gobierno para protegerse de cualquier interferencia mexicana.

En declaraciones para Fox News Crenshaw aseguró que López Obrador ha centrado sus esfuerzos en atacarlo y no en luchar contra los cárteles de droga. "En lugar de luchar contra los cárteles mexicanos de la droga que están matando a mexicanos y estadounidenses, el presidente AMLO está luchando contra gente como yo que realmente quiere detener a estos matones asesinos. AMLO y sus compinches me han atacado personalmente, han culpado a los estadounidenses asesinados por el fentanilo y han prometido interferir en las elecciones estadounidenses para detener la legislación que afectaría a los donantes de sus cárteles".

Crenshaw pidió al Departamento estadounidense de Estado vigilar cualquier esfuerzo mexicano para interferir en las elecciones. Foto: especial.

SIGUE LEYENDO

Exmarines y halcones de ultraderecha: ¿quiénes son los republicanos a los que combatirá Ebrard en EU?

“¡A México se le respeta!”: AMLO dice no a la intervención de cualquier gobierno extranjero en el país

AMLO responde al republicano que quiere combatir al narco: "No quiere a México, está en contra de nosotros"