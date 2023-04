Conmoción en Brasil: internaron a una bailarina por una cirugía de útero y salió con el brazo amputado

Una tragedia ocurrió dentro de uno de los hospitales de Río de Janeiro, Brasil. Lo que ocurrió es que una hábil bailarina de samba ingresó al nosocomio por una cirugía de útero pero despertó con un brazo amputado. En específico, le quitaron el izquierdo por encima del codo. El nombre de la profesional del baile es Alessandra Dos Santos Silva de solo 35 años. Ella se dedicaba a ser una "passista", lo que significa que vestía glamorosos trajes de plumas y purpurina para danzar a la cabeza de los desfiles y representar a sus academias de la popular música brasileña.

Alessandra ingresó en el Hospital da Mulher Heloneida Studart en febrero para una cirugía de sus fibromas uterinos. FOTO: TV Globo

Tenía fibromas uterinos dentro de su matriz

Alessandra Dos Santos Silva se especializó en la danza brasileña al nivel de entrar a la famosa escuela G.R.E.S. Acadêmicos Do Grande Rio. Sin embargo, tiempo después —en agosto de este año para ser exactos— los médicos le detectaron fibromas uterinos dentro de su matriz. Estos son tumores no cancerosos del útero que a menudo aparecen durante los años fértiles. También llamados leiomiomas o miomas. Cabe destacar que no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierten en cáncer. Sin embargo, tuvo que ingresar al Hospital da Mulher Heloneida Studart en Río de Janeiro debido a que los escáneres le encontraran los crecimientos.

Hubo complicaciones en la cirugía

Ella fue operada el 6 febrero de este año, y no pensó que aquella visita al quirófano le costaría su brazo izquierdo. Lo que pasó es que su cirugía tuvo serias complicaciones pues los médicos que se dieron cuenta de que necesitaba realizarse una histerectomía total —que consiste en extirpar el útero total o parcialmente—. Finalmente los doctores decidieron que no podían salvar su brazo, ya que los tejidos murieron en el proceso debido a una hemorragia. Le avisaron a sus familiares y finalmente el 10 del mismo mes le quitaron la casi la totalidad de la extremidad izquierda de su cuerpo. Quedó en estado necrótico y ella no pudo tomar ninguna decisión hasta que despertó y vio qué es lo que había pasado con su cuerpo.

Después de la amputación la pesadilla no terminó

Luego de la fallida operación, los familiares que visitaron a la bailarina notaron que sus manos y piernas —que estaban vendadas—, estaban frías y que sus dedos se habían oscurecido. Luego de esto Alessandra Dos Santos Silva fue dada de alta del hospital, pero una cita —unos pocos días después— planteó serias preocupaciones sobre sus puntos. La bailarina se vio obligada a acercarse a varios nosocomios antes de ser ingresada. Ahora la serie de fallas ocurridas en el Hospital de Mujeres Heloneida Studart está siendo investigada por el Departamento de Salud de Río de Janeiro y la policía civil. Las autoridades informaron que se realizará una indagatoria sobre lo sucedido en el nosocomio.

La bailarina dijo que no sabe cómo va a poder ganarse la vida, ya sea bailando o trabajando en salones de belleza con una sola mano, pues no podrá hacer las actividades con la facilidad de antes. FOTO: TV Globo

Los médicos no se quisieron hacer responsable del fallo y le pidieron a los familiares que trasladaran a la paciente al Instituto Estatal de Cardiología Aloysio de Castro (Iecac), en Botafogo. Los allegados de Alessandra Dos Santos Silva agregaron que al momento de la amputación del brazo, estaba prácticamente negro. La decisión la debían tomar rápidamente, ya que los doctores le advirtieron a los cercanos de la bailarina que sin la amputación, tanto los riñones como el hígado fallarían y ella moriría.

Ella despertó sin su brazo y ahora busca justicia

Alessandra Dos Santos Silva fue dada de alta el 15 de febrero, pero cuando regresó unas semanas después, los médicos se mostraron preocupados por sus puntos. Finalmente fue remitida —el pasado 4 de marzo— a otro hospital, donde permaneció un mes completo hasta que se encontrara lo suficientemente sana para ser dada de alta. Pero esta situación es toda una tragedia para la mujer. En primera instancia, ella se encuentra comprometida y con su actual pareja lleva 11 años de relación, soñaba con algún día formar una familia con hijos propios. A la par, ahora no sabe cómo podrá ganarse la vida, pues ella bailaba y trabajaba en salones de belleza "sin una mano no podré hacer nada de lo que antes hacía".

"Quiero que paguen los responsables, que el hospital se haga cargo, porque lograron acabar con mi vida. Destruyeron mi trabajo, mi carrera, mi sueño... todo", dijo el passista.

Su familia dice que "solo está viva gracias a la incansable ayuda de sus amigos", los cuales lucharon para que volviera al hospital.

