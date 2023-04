FOTOS | "Mujeres árbol": la rara enfermedad cutánea que padecen madre e hija

Alicia y su hija Yurley padecen una extraña enfermedad que ha provocado que sean llamadas por algunos como “las mujeres árbol”, en Colombia son las únicas personas con este padecimiento hasta ahora y a nivel mundial también son contados los casos de las personas que presentan esta enfermedad.

Padecen ictiosis congénita, una enfermedad muy rara, que es un trastorno cutáneo que reseca la piel de las extremidades, la convierte en escamosa y de color marrón, similar a la corteza de un árbol, de ahí que para muchos su aspecto se asemeje al de los árboles.Viven en Toledo, Norte de Santander y han compartido que ha sido difícil para ellas salir adelante, Alicia ha tenido que enfrentar las burlas y discriminación de la sociedad y su familia, ahora desea que su hija no pase por lo mismo que ella vivió.

Actualmente venden arepas para sobrevivir, relataron al tiktokero Fabian el paspi Mix DJ, que cada dos o tres meses deben recortar sus manos “eso va creciendo como un arbolito, cada día más grande”, porque crece y no les permite realizar sus labores cotidianas así como para colocarse los guantes o zapatos.

“Por lo pronto no tiene cura, no hay cirugía, no hay remedio no hay ni un alivio, absolutamente nada”, respondió Alicia.