Mujer padece extraña enfermedad, le creció un solo seno, narra cómo es su condición

Rebecca Butcher, de 25 años, se ha vuelto viral en TikTok luego de contar que padece de una extraña condición médica, la cual le provocó que sólo le creciera un seno. "Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no", explicó Butcher en un clip que ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones.

La residente de Reino Unido mencionó que fue al médico en su momento, pero sólo le dijeron: “Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años'", mencionó.

Sin embargo, después de sufrir durante su adolescencia que su pecho derecho se desarrollara mucho más rápido y más grande que el izquierdo, Butcher temía que su asimetría se debiera a algo más que a un retraso de la pubertad. "Tenía que rellenar mi sujetador con calcetines y llevar jerseys de cuello alto para ocultarlo porque no quería que nadie lo supiera", admitió.

¿Qué es lo que tiene Rebecca?

Con poca ayuda de sus médicos, buscó en Google pero sólo encontró "cosas raras", pero descubrió que probablemente tenía el síndrome de Poland. Este raro trastorno congénito se caracteriza clásicamente por la ausencia de músculos de la pared torácica en un lado del cuerpo, según Rarediseases.org. Y en las mujeres, puede haber subdesarrollo o ausencia de un pecho y de los tejidos subyacentes.

Pero cuando presentó a su médico la causa probable del crecimiento atrofiado de sus pechos, éste se quedó perplejo. "Dijo: 'Sí, estoy bastante seguro de que esto es lo que tienes, pero no puedo diagnosticarlo porque no sé nada al respecto'", mencionó Butcher.

Afirmó que el médico pasó a confesar que nunca estudió el trastorno en la facultad de medicina porque sus profesores suponían que era "improbable" que se encontrara con la inusual condición.

Así pues, el médico remitió a Butcher a un especialista, que tampoco sabía mucho sobre la deformidad. Y después de visitar al menos 11 expertos médicos, cada uno con diagnósticos diferentes puso fin a su búsqueda de ayuda en el sistema sanitario. En su lugar, decidió encontrar una comunidad en redes sociales, por lo que contó su historia con la esperanza de encontrar a más como ella.

Butcher también señaló que podría someterse a un procedimiento de trasplante de músculo en el que los cirujanos extraerían un músculo de su espalda y lo colocarían en su pecho. Pero está optando por no someterse a la operación por temor a que el trasplante debilite su espalda.

