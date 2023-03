"No me importa si los asusto": detienen a un hombre que intento abrir la puerta del avión en pleno vuelo

Un hombre que era pasajero de un vuelo que cubría la ruta de Los Ángeles a Boston, fue detenido luego de intentar abrir una puerta de emergencia y tratar de apuñalar en el cuello a uno de los auxiliares en cabina cuando el avión ya está estaba en el aire, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El pasajero identificado como Francisco Torres de 33 años y reside en Massachusetts, quedó arrestado tras comparecer ante una jueza del Distrito.

Ahora se enfrenta a un delito de interferencia en la seguridad del avión y contra los miembros de la tripulación con el agravante por usar una arma punzocortante.

Inicio de la pelea. Foto: Especial.

¿Cómo sucedió el evento violento?

De acuerdo con los medios locales, el hecho violento se produjo el pasado domingo 5 de marzo, cuando Francisco Torres activó una de las palancas de la puertas de seguridad y además accionó la manilla que despliega el tobogán de emergencia 45 minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Logan en Boston.

Al notar la irresponsable acción, uno de los auxiliares del avión se desplazó hasta la puerta y logró restablecer la seguridad de la tripulación. Tras identificar al responsable, el hombre mantuvo una discusión con el personal de este vuelo de la compañía United Airlines, este negó su culpabilidad y aseguró que no tenían pruebas para incriminarlo.

"No me importa si te estoy asustando, No me importa", dijo el pasajero tras ser acusado mientras se abalanzó contra uno de los auxiliares con una cuchara de metal rota en la mano, con la que trató de herirlo en el cuello en al menos tres ocasiones.

El capitán de la aeronave fue notificado sobre el comportamiento de Torres, mismo que suponía una amenaza, por lo que debía aterrizar lo antes posible y este hecho despertó aún más la furia del pasajero.

Tras unos minutos, el resto de tripulantes colaboró para inmovilizar a Torres, quien fue detenido inmediatamente después de aterrizar en Boston.

Ahora este hombre podría enfrentarse a una pena que contempla los siguientes castigos: cadena perpetua, 5 años de libertad vigilada o una multa de un máximo que ascendería a los 250 mil dólares.

Pajero amenaza al auxiliar de vuelo. Foto: Especial.

