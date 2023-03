Narco y terrorismo: claves para entender la propuesta de EU para combatir a los cárteles mexicanos

Estados Unidos planea combatir a los cárteles de la droga mexicanos ante la falta de acción que han tenido las administraciones federales pasadas, al menos eso dicen los representantes republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida, cuya propuesta la habían formulado desde enero pasado, pero que estos últimos días ha recobrado atención ante el alza del tráfico de fentanilo, el opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Hace algunos días, el Wall Street Journal publicó un artículo del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, quien aseguró que el dominio de los cárteles mexicanos que trafican droga ha crecido ante la falta de acción de los gobiernos federales que no han querido enfrentarse a ellos. “Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos”, escribió el exfuncionario estadounidense.

Asimismo, Barr agregó: “La excepción fue el presidente Felipe Calderón que quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento”, señaló el exfiscal general en tiempos donde crece la tensión por el aumento del trasiego de droga en Estados Unidos.

La propuesta de EU para combatir al narco

Dan Crenshaw fue uno de los ex miembros de élite de la fuerza especial de la Marina estadounidense conocida como los Navy SEAL, el grupo especializado en participar en ataques directos en situaciones que las tropas convencionales de la milicia no pueden realizar, ya sea a través de infiltraciones, demoliciones y operaciones comando.

Antes de ser el representante del Partido Republicano por Texas, Crenshaw combatió en Afganistán donde perdió su ojo derecho debido a un ataque explosivo en la línea de fuego, que lo hace llevar un parche para cubrir la cavidad. El pasado 12 de enero, Crenshaw hizo una propuesta para que el Ejército de Estados Unidos intervenga en el combate a los grupos de narcotraficantes mexicanos a través de la fuerza letal.

Planean que el ejército de EU combata a los narcos. Foto: Especial

La idea de Crenshaw fue compartida por Michael Waltz, el republicano por Florida, quien también combatió en el Ejército estadounidense como uno de los Boinas Verdes de élite y parte de las Fuerzas Especiales. Waltz fue condecorado por sus acciones en Afganistán, Medio Oriente y África, y participó para medios de comunicación estadounidenses como analista en política exterior y defensa.

Junto con Crenshaw, Waltz promueve la llamada "Resolución 18" que autoriza al gobierno de Estados Unidos a hacer uso de la fuerza para salvaguardar la seguridad interna, la cual es conocida como “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia”.

El objetivo es que las fuerzas armadas estadounidenses puedan “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el Presidente determine”.

Dan Crenshaw propone el uso de la fuerza letal contra el narco. Foto: Especial

Lo anterior siempre y cuando se halla vulnerado la sección 401 de la Ley de Sustancias Controladas, o han intentado o conspirado para violar dicha sección “con respecto al tráfico a Estados Unidos de fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo”, dicta la Resolución 18. En la propuesta de Dan Crenshaw, se señala directamente atacar a las estructuras criminales de:

Cártel de Sinaloa.

Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ismael “El Mayo” Zambada.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“México es la cabeza de la serpiente”.

Las declaraciones del exfiscal Barr apuntó al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en ser el principal responsable de que el crimen organizado no solo no se detenga, sino que se sigue exportando grandes cantidades de drogas ilícitas, expuso en el artículo del Wall Street Journal:

“Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.

William Barr apuntó contra AMLO y su combate al narco. Foto: Especial

Afirmó que Estados Unidos ya no puede tolerar a los cárteles de la droga -a quienes llamó grupos terroristas- que operan desde sus refugios en México. “El progreso real requiere atacar agresivamente el suministro de drogas en su origen. La ‘cabeza de la serpiente’ está en México, y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos”.

AMLO reitera no apostar a las masacres

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el texto del exfiscal Barr durante la Mañanera. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que su gobierno no apostará por masacres o guerras para enfrentar a criminales. "El texto (de William Barr) dice que nosotros toleramos a grupos del narcotráfico, que el único que se ha enfrentando a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón.

Esto dicho por el exprocurador del presidente Trump, cuando en el sexenio del presidente Calderón, el secretario de seguridad era el encargado de llevar a cabo los acuerdos con el narcotráfico y está siendo juzgado en Estados Unidos por eso. Lo que me llamó mucho la atención de esto es que el presidente Calderón puso en su twitter eso, citando que solo él había enfrentado a los narcotraficantes", indicó el mandatario.

Aseguró que eso es una mentalidad de los “conservadores”, querer resolver todo con el uso de la fuerza, "no se puede enfrentar la violencia con la violencia" no se puede enfrentar el mal con el mal", dijo y enfatizó que ambas naciones deben trabajar para atender las causas que llevan al consumo de drogas ilícitas y no con el enfrentamiento armado como proponen los congresistas estadounidenses cuya propuesta es una propaganda electoral.

“Estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Entonces los mexicanos que viven allá que no se olviden de estos agravios, aunque no conozcan a los otros candidatos, digan, ‘están mejor los otros’”, refirió el mandatario.

AMLO reiteró no apostar a las masacres. Foto: Cuartoscuro

Asimismo indicó que en el informe que el Departamento de Estado mandó al Congreso el pasado 27 de febrero, señaló que México no tiene ningún vínculo con grupos terroristas, por lo que la relación con Estados Unidos para desarticular al terroismo es sólida. Agregó que no existe evidencia de que grupos terroristas estén instalados en México o que se hayan unido a grupos de narcotraficantes.

Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden informó el mes pasado que tendrán más máquinas para detectar drogas, además de que los procesos de revisión de paquetes que entrar en su frontera serán aún más minuciosa para cortar el cruce de los elementos sintéticos para la elaboración de estupefacientes.

Joe Biden aseguró que mejoran los filtros en la frontera. Foto: Archivo

Mientras que William Barr recalcó que la propuesta de los legisladores republicanos de enfrentar al narco con las Fuerzas Armadas “es un paso necesario y pone el foco donde debe estar. Las muertes por sobredosis cada año (más de 100 mil) superan el número de estadounidenses muertos en acción durante el año más sangriento de la Segunda Guerra Mundial”, acotó.

Con información de Misael Zavala y Noemí Gutiérrez.

