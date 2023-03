VIDEO | Sacerdote pide no humanizar a las mascotas: "Un animal no vale más que un ser humano"

El amor que los seres humanos le tienen a sus mascotas para muchos dueños es demasiado grande, pues hay animalitos que se han convertido en un integrante más de su familia, sin embargo, esto no es bien visto para todos y así lo expresó un sacerdote quien mediante un video pidió no humanizarlos, lo que generó una fuerte crítica en redes sociales.

A través de un video de TikTok, el sacerdote Jorge Vargas (p.jorgevargas) publicó un clip que se ha hecho viral por el mensaje que comparte, y es que en la grabación de apenas unos minutos, el religioso inicia respondiendo a la pregunta "¿Está mal tener un amor desmedido por mi perro?", a lo que responde que sí, pues eso significa tener un amor "desordenado" y eso puede generar un problema.



"Son compañeros, te alegran, te acompañan, pero nunca podemos desordenar ese cariño, porque si los humanizamos corremos el riesgo de deshumanizar a las personas", dijo.



El padre, quien suele responder a las preguntas que le hacen sus seguidores aseguró que no podemos desordenar este cariño ya que generaría que las personas pusieran en primer plano a sus mascotas y no a sus familiares, situación que el considera que es "pasarse de la raya".

“Los animales son animales. No humanicemos a los animales. Por favor, esto puede ser un problema. Si tu mascota se muere, puedes llorar y tener un tiempo de luto, sí, porque ellos son compañeros, te alegran y te acompañan. Pero nunca podemos desordenar ese cariño”, expresó.

Sin embargo, el sacerdote refirió que el deshumanizarlos no quiere decir que no se deben cuidar, por el contrario, el cariño que tienen por ellos puede demostrarse al cuidarlos y protegerlos.

"Un animal no vale más que un ser humano... quiéranlos mucho, respétenlos, cuídenlos, protejámoslos, pero no a costa de la humanidad".

"Mi perrita vale más que algunos humanos"

El video rápidamente se viralizó en TikTok acumulando más de 34 mil reproducciones y es que a algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con lo expresado por el sacerdote, pero también hubo quien empatizó con sus palabras, pues aseguraron que hoy en día la humanidad está perdida y con sentimientos como esos no se prioriza la vida humana.

"No me saca roncha; pero si siento que mi perrita vale mas que algunos humanos, no que todos pero si algunos", escribió una cibernauta.

"Es verdad. la gente humaniza a los animales cuando al final solo terminan hasta haciéndoles daño".

"Uyyyyy padre ahí si no estoy de acuerdo con usted no por quererlos más, los humanizo, todo lo contrario, por que son animalitos los quiero más".

"No es humanizar es que ellos dan un amor q nadie te dará y son muy nobles".

SIGUE LEYENDO

VIDEO | El escalofriante momento en que un buzo se encuentra cara a cara con un enorme tiburón blanco

VIDEOS: así sonó la aterradora alarma antes de que un tornado azotara Texas

Un supuesto "viajero del tiempo" revela espeluznantes detalles de cómo terminará el mundo