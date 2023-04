Viva de milagro: una paracaidista salió ilesa tras perder el control y caer en cables de alta tensión

Una paracaidista estuvo a punto de perder la vida de una terrible manera después de que cayó en el lugar que menos lo imaginaba, pues al parecer una falla en la estrategia de aterrizaje la dejó enredada las líneas eléctricas de alta tensión, sin embargo, gracias a que fue auxiliada de inmediato salvó su vida.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Riverside, California en Estados Unidos, la mujer volaba por el área de Lake Elsinore cuando sufrió el percance, fue entonces cuando los bomberos respondieron a Corydon Road y Garden Street y acudieron inmediatamente al llamado.

Está agradecida con ellos por salvarle la vida

Al llegar al lugar se percataron que la situación era complicada por lo que usaron un camión con escalera para alcanzar al paracaidista. Posteriormente, después de realizar las labores correspondientes, lograron desenredar el equipo de la paracaidista de los cables y fue así como pudieron liberarla.

La joven bajó con sus manos y pies por unas escaleras colocadas por los bomberos y pudo ponerse a salvo, instantes después se le revisó un chequeo general para verificar que sus signos vitales y estado de animo estuvieran adecuados y así fue, por lo que se negó a recibir tratamiento médico, dijeron las autoridades.

La mujer bajó por su propio pie desde las alturas apoyada de una escalera

Cerca de llegar a su destino

La mujer realizaba la maniobra adecuadamente, pues la zona de aterrizaje de paracaidismo estaba muy cerca de donde se enredó. La paracaidista le dijo a NBCLA que estaba tratando de evitar otra línea eléctrica mientras descendía hacia el área de aterrizaje.

"Así que estaba tratando de pasar por alto esa línea eléctrica, luego giré a la derecha y luego me metí en la otra línea eléctrica", dijo. "No sé si voy a saltar de nuevo, probablemente no", expresó a dicho medio.

Bomberos atendieron a la mujer pero no aceptó ser trasladada a un hospital

La paracaidista, quien omitió su nombre, señaló que era parte de un salto grupal en Skydive Elsinore, que opera un aeródromo privado a solo una cuadra al norte de donde quedó colgando.

