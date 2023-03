Guerra Nuclear: el chantaje con el que Putin quiere intimidar a Occidente

La guerra entre Rusia y Ucrania continúan aumentando el miedo entre los países de Occidente, pues se teme que escale el conflicto bélico a una ofensiva nuclear tras los últimos movimientos de ambas regiones. Y es que Vladímir Putin detalló —la semana pasada— que tenían intenciones de tener armas nucleares tácticas basadas en Bielorrusia. Luego de esto se desató una ola de reportes alarmistas sobre lo que significaba este actuar. Cabe destacar que las palabras del presidente ruso causaron una enorme sorpresa en Moscú, sin embargo les resultó gratificante por el simple hecho de que el país de Euroasia ya ha usado armas nucleares.

Keir Giles trabaja en el Programa sobre Rusia y Eurasia de Chatham House. FOTO: AP

Expertos hablan sobre el chantaje de Putin

Keir Giles, editor experto en Rusia de CNN habló sobre "la palabrería" del presidente ruso y como sus amenazas se quedarán en eso. Detalló que todas las declaraciones del mandatario las ha utilizado con gran éxito "sin dispararlas", ya que recurre a ellas para externar "posibles ataques nucleares" para disuadir —muy eficazmente— a Occidente y que este le quite todo su apoyo y respaldo militar a Ucrania. Asimismo enfatizó que a estas alturas de nuestra historia, debemos tener en cuenta que lo que dice Vladímir Putin y lo que Rusia hace o está a punto de hacer, no debemos confundirlo. Por ejemplo, el líder del Kremlin de Moscú no anunció ningún plan que no hubiese sido declarado ya a mediados del 2022, así que la "nueva intención" que recientemente ha externado, no debe de sorprender.

Asimismo, es conocimiento de todos que —supuestamente— Vladímir Putin dio este paso en respuesta al anuncio del Reino Unido de proporcionarle a Ucrania los proyectiles para sus tanques que tienen uranio empobrecido. Aunque el mandatario había dicho que Rusia "respondería en consecuencia" a tal medida, la realidad es que este no fue el detonante para que él diera a conocer el envío de armas del pasado sábado. Según nos comenta Keir Giles, la versión completa de su entrevista —publicada por la televisora rusa— explícitamente dice que que este movimiento se trató de un plan de larga data y fuera del contexto del anuncio del país británico.

También coopera en un centro de estudios sobre asuntos internacionales del Reino Unido. Es autor de "Russia's War on Everybody: And What it Means for You". FOTO: AP

Rusia quería extraer el máximo potencial intimidatorio

El también autor de "Russia's War on Everybody: And What it Means for You" —La guerra de Rusia contra todos: y lo que significa para ti— externó que las intenciones del país de Euroasia eran completamente visibles, pues no había duda de que quería extraer el máximo potencial intimidatorio de cualquier plan de avance de los sistemas de misiles de largo alcance. Con esto la amenaza fue clara para todo Europa, e incluso mencionó que existe un precedente en el programa ruso a largo plazo, que consiste en el despliegue de misiles Iskander en Kaliningrado —una provincia rusa de la costa báltica—, que provocó una nueva alarma entre los políticos occidentales durante la década anterior cada vez que se anunciaba.

Con esto, Rusia aprendió —desde hace tiempo— que los mencionados despliegues militares no necesitan ser nuevos para ser efectivos y que desencadenen —sistemáticamente— una oleada de comentarios gratificantes por parte de Occidente. "El colectivo tiene una memoria demasiado corta para situarlas en su contexto", apuntó Keir Giles. También recalcó que "con el anuncio" del envío de armas nucleares a Bielorrusia, solo 24 horas más tarde empezaron a surgir —en esos mismos medios de comunicación de comprobaciones de la veracidad de los informes— antecedentes, pero para entonces el daño ya está hecho.

CNN aclaró que las opiniones expresadas de Keir Giles en su escrito le pertenecen exclusivamente a él. FOTO: AP

¿Cuál es la estrategia a largo plazo de Rusia?

En un informe publicado —esta semana— por el grupo de reflexión de asuntos internacionales Chatham House, Keir Giles expuso cómo las tácticas de intimidación nuclear de Rusia han tenido un "enorme éxito a la hora de impedir que Ucrania reciba la ayuda que necesita para ganar la guerra", e incluso de impedir que algunos líderes occidentales apoyen en absoluto al país de Europa Occidental. Y todo esto no se debe —únicamente— a lo que Vladímir Putin ha dicho desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Es más bien el resultado de una larga campaña que ha movilizado a todos los propagandistas, influenciadores, portavoces y agentes de influencia.

Todos estos personajes han transmitido el mensaje único de que no se debe oponer a Rusia porque eso desencadenaría una guerra nuclear. Y es que el éxito de tal campaña puede medirse por la forma en que ha cambiado toda la base de la conversación en la política occidental, pues la idea de la gestión de la escalada, y de cómo disuadir a la región Euroasiática ha sido sustituida para darle prioridad y evitar por completo la escalada —basándose en el supuesto de que solo ellos pueden llevar a cabo la disuasión—. Entonces, Keir Giles asegura que esto deja "una carta blanca" para Vladímir Putin.

Recalcó que Rusia ha utilizado sus armas nucleares como un comodín para eludir las consecuencias de sus acciones en Ucrania, pero para ello ha contado con la ayuda del ecosistema informativo que amplifica y reproduce las amenazas nucleares, incluyendo no solo la propia red rusa de propagandistas, portavoces y personas influyentes, sino también a los medios de comunicación occidentales.

Bielorrusia le debía a Vladímir Putin el control de su región tras las elecciones fraudulentas del 2020. FOTO: AP

¿Qué significa para Bielorrusia el despliegue de las armas rusas?

Keir Giles aseguró que las implicaciones inmediatas irán directamente para Bielorrusia. Ya se había comunicado que Alexander Lukashenko —presidente de dicho país— consiguió mantener un cierto grado de independencia durante años y que —en particular— evitar la externalización de la defensa del también conocido como Belarús a su aliado teórico. El mandatario del país de Europa Oriental cambió dependió más en el apoyo ruso para mantenerse en el poder —tras las elecciones fraudulentas del 2020—, lo que significó un mayor control del Kremlin sobre su país. Con esto Rusia utilizó sus instalaciones terrestres y su espacio aéreo para atacar a Ucrania en febrero del 2022.

Sin embargo, las fuerzas armadas de Bielorrusia —a pesar de su estrecha cooperación— no han mostrado ninguna inclinación evidente a entrar en guerra por Moscú, ya que ello expondría a su propio país a represalias de nivel mundial. La información generalizada a principios de este año de que Rusia podría estar preparando un nuevo ataque contra Ucrania desde territorio bielorruso está ahora ampliamente descartada, ya que no se han implementado las fuerzas necesarias para ello. Sin embargo los ataques de drones ucranianos contra activos de gran valor demuestran que el hecho de que Alexander Lukashenko les proporciona una zona de apoyo a la retaguardia en sus operaciones militares.

Alexander Lukashenko no ha querido participar activamente en el conflicto bélico con Ucrania, pero permite la estadía de Rusia en su territorio. FOTO: AP

Así albergan misiles nucleares rusos, si es que ocurre y cuando suceda, significará que el presidente de Bielorrusia está exponiendo a su país a un riesgo aún mayor. Por ello todo esto se ha quedado en simples amenazas, pues Rusia no ha materializado nada. La posibilidad de que Vladímir Putin ordene finalmente un ataque nuclear si percibe —erróneamente— que los beneficios de hacerlo superan a las consecuencias, no es nula pero debería de reducirse tras el cambio sustancial que tienen los otros países al momento de disuadirlo.

"Como detallo en el informe de Chatham House, Rusia bien podría creer que si utiliza armas nucleares, las consecuencias serían manejables. Esto tiene que cambiar, porque a pesar de todo el horror y la tragedia que Rusia ha infligido a Ucrania, un fracaso similar a la hora de disuadir a Putin si decidiera embarcarse en una aventura nuclear tendría un costo mucho mayor.", finalizó el editor Keir Giles.

