Hallan muerto en la cárcel al hombre que mató a su hijo de 5 años al aplastarlo en un hotel

Gabriel Enrique Cubillos, un hombre que cumplía en la cárcel una sentencia de 45 años luego de haber cometido un crimen que conmocionó a Colombia, fue encontrado muerto dentro de la prisión. La investigación de la policía indicó que el móvil se trató de una venganza que el acusado hizo en contra de la mamá del menor de edad ya que llevaban meses de haberse separado tras terminar su relación sentimental.

En venganza, Gabriel planeó la muerte de su hijo identificado como Esteban Cubillos en octubre del año pasado. El día que iría a visitar a su hijo para pasar todo el fin de semana con él, llegó a la casa de su expareja y al pedir pasar al baño escondió dentro dos dispositivos USB con dos videos en cada uno. En el primero mostraba una grabación cuando tuvo una pelea con su ex.

En el segundo video Gabriel Cubillos se grabó a sí mismo donde le daba el escalofriante mensaje a la madre de sus hijos sobre el plan que tenía para matar a su hijo Esteban Cubillos. Una vez que dejó los dispositivos, se llevó al menor de edad y llegaron a un hotel ubicado en el municipio colombiano de Melgar, donde cometería el asesinato.

Una vez dentro del hotel, el hombre colocó a su hijo en la cama para comenzar a asfixiarlo al colocarle la almohada en su cara. Para asegurarse que Esteban perdiera la vida, el hombre de 50 años de edad se colocó encima del niño porque la víctima trataba de escapar de su propio padre quien lo lastimó hasta asesinarlo, según su testimonio donde se declaró culpable citado por el medio local Semana.

“Lo asfixié con la almohada de la habitación y tuve que usar todo el peso de mi cuerpo, porque el niño intentó defenderse”: Gabriel Cubillos.

Las investigaciones apuntaron que el crimen ocurrió por la venganza que Gabriel hizo en contra de su expareja, ya que además de haber terminado con su relación, ya había comenzado un romance con otra persona. Gabriel tenía todo planeado, desde recoger a su hijo en la casa de su ex en la capital Bogotá, para llevarlo a Melgar en Tolima.

En los mismos videos, Gabriel había asegurado que después de cometer el crimen se sucidaría, situación que no sucedió así. “Antes de llevarme el niño, me metí al baño de la casa de Consuelo y dejé la USB con el video, escondida para que no lo encontrara tan fácil. En ese video le decía que iba a matar al niño y luego me suicidaría”.

Gabriel encontró la muerte en prisión

Tras haber matado a su hijo, Gabriel llamó por la madrugada a su exesposa para informarle sobre los dos dispositivos USB que había dejado escondidos en el baño de su casa. “La llamé (a su ex) y le dije que buscara, que le advertí y no hizo caso, ahora ella también sería responsable”.

Sobre el crimen, la policía declaró: “Todo lo planeó en detalle y con varios días de anticipación. Era muy difícil escucharlo, daban ganas de castigarlo por el crimen, pero debíamos cuidarlo, eso es más difícil de entender”.

Finalmente Gabriel Enrique Cubillos fue encontrado sin vida dentro de la cárcel. Las primeras indagatorias arrojaron que su posible causa de muerte fue por un paro cardiorrespiratorio por lo que murió al ser atendido en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Tolima. El motivo del paro pudo haberse provocado al haber sido envenenado.

