Guerra en Ucrania: Rusia va tras más reclutas

Anuncios prometen primas en efectivo y beneficios tentadores. Los reclutadores llaman sin previo aviso a hombres aptos. Las oficinas de reclutamiento trabajan con universidades y agencias de servicios sociales para convencer a estudiantes y desempleados.

Esta primavera hay una nueva campaña en Rusia, que busca reclutas para reponer sus tropas en la guerra en Ucrania.

Mientras. los combates se estancan en batallas de Ucrania como Bájmut y ambas partes preparan contraofensivas que podrían costar aún más vidas, la maquinaria de guerra del Kremlin necesita reclutas nuevos con urgencia.

La movilización de 300 mil reservistas en septiembre –presentada como una llamada "parcial" a las armas– sembró el pánico en todo el país porque técnicamente la mayoría de los hombres menores de 65 forman parte de la reserva. Miles huyeron de Rusia en lugar de presentarse en las oficinas de reclutamiento.

El Kremlin niega que haya otra llamada a filas en ciernes para lo que describe como una "operación militar especial" en Ucrania, que ya dura más de un año.

Pero en medio de una incertidumbre generalizada sobre si se producirá esa movilización, el gobierno tienta a los hombres para que se presenten voluntarios, ya sea con centros de reclutamiento improvisados en varias regiones o con llamadas telefónicas.

Así puede "evitar declarar una segunda oleada de movilización formal" después de que la primera fuera tan impopular, según un reporte del Institute of the Study of War, un grupo de estudios con sede en EU.

Un moscovita dijo que su empleador, una organización con financiamiento del estado, reunió las tarjetas de registro de todos los empleados varones en edad de combatir y dijo que les conseguiría aplazamientos, destacó.

