Convenció a miles de ser el enviado de Dios, se casó con 80 mujeres y violó a sus propios hijos

La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un culto que se desprende de los mormones y practica la poligamia. Su base actualmente se encuentra en Texas, Estados Unidos, y fue epicentro de uno de los peores casos criminales de un líder religioso en la historia: Warren Jeffs.

"Sé dócil: Oración y obediencia", es una miniserie documental en Netflix que retrata los crímenes de Warren Jeffs, heredero del profeta Rulon Jeffs. Se casó con más de 80 mujeres, convenció a miles de ser el enviado de Dios, los explotó, se volvió un tirano y violó a sus propios hijos.

Warren Jeffs se casó con más de 80 mujeres, valiéndose de su credo. (Foto: Netflix)

Hijos y feligreses dan su testimonio en esta miniserie de cuatro capítulos sobre sus vivencias dentro de la Iglesia, especialmente dura con las mujeres, a las que se les obligaba a casarse, a vestir de cierta manera, incluso el peinado estaba regulado.

"Tenía 14 años, me eligieron para ser esposa del profeta. Tuve que besarlo en la boca, me succionaba y yo no sabía qué hacer, ese fue mi primer beso", explica una de las cientos de mujeres obligadas a ser esposas del líder religioso.

"A mitad de la noche después de tener relaciones sexuales, me dijo que tenía que ir al baño, lo llevé, pero no llegó", agrega quien fue esposa de Rulon, el profeta que estuvo al frente de la congregación hasta pasados los 80 años.

Warren Jeffs se casó con decenas de mujeres, algunas, sus propias madres dentro de la Iglesia. (Foto: Netflix)

Los abusos se incrementaron con la llegada de Warren, quien además de ser más severo en la interpretación de sus dogmas, explotaba la mano de obra de los creyentes para crear lucrativas empresas de construcción. Se volvió contratista de grandes cadenas trasnacionales y sus ganancias eran enormes, pues no pagaba sueldos, era una forma de esclavitud moderna.

Con el pasar de los años, comenzó a haber focos de rebeldía entre los creyentes. Algunos huyeron y dieron su testimonio de los abusos sexuales al interior de la Iglesia. En un afán de burlar a la justicia, Warren mudó las instalaciones a Texas, pero fue un grave error, pues todo su imperio del mal se comenzó a desmoronar poco a poco.

Warren Jeffs fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual. (Foto: Netflix)

En 2008 la policía irrumpió en las instalaciones de la iglesia y aseguró a más de 260 niñas y niños que eran objeto de abusos. Después de un juicio Warren fue hallado culpable de abuso sexual y se le condenó a la cadena perpetua en una prisión de Texas. Después de un intento de suicidio, crisis nerviosas y huelgas de hambre, el sujeto sigue teniendo cierto liderazgo entre las sedes religiosas en Arizona y Utah.

RECOMENDACIONES DE "SÉ DÓCIL: ORACIÓN Y OBEDIENCIA"

El ascenso del líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuatro capítulos.

Al 92% de usuarios en Google le gustó este programa de TV

Rotten Tomatoes le dio una calificación de: 91% según los críticos y 86% la audiencia.

IMDB le dio una calificación de 7.3/10

