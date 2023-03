Una voluptuosa maestra trans recibió severas críticas por su cuerpo y ahora dejará de dar clases

Kayla Lemieux, la voluptuosa mujer transgénero que causó polémica por la copa Z que usa para su busto, sucumbió ante las presiones de los padres de familia de la Oakville Trafalgar High School en Ontario, Canadá, quienes exigían que fuera despedida ya que por su forma de vestir atentaba contra la integridad de los alumnos. En algunas manifestaciones en contra de Kayla, los inconformes decían: "La inclusión no es excusa para la depravación".

Este jueves se dio a conocer que la docente fue puesta bajo licencia escolar, medida que realizaron las autoridades escolares desde este martes, lo que significa que la maestra Lemieux ha dejado de dar clases en la escuela. “Aunque actualmente no está en una asignación activa, la maestra sigue empleada en la Junta Escolar del Distrito de Halton”, dijo la portavoz escolar Heather Francey para el Toronto Sun.

La suspensión de Kayla Lemieux llegó después de que el ministro de Educación, Stephen Lecce, reprochó a la junta escolar haber faltado a su responsabilidad al no anteponer los intereses y la seguridad de los estudiantes. Lynn, la mamá de uno de los alumnos dijo a la junta escolar el miércoles que “las formas de identidad y expresión que se presentan en el ambiente escolar (deben) ser examinadas contra las prácticas de protección del niño”, citó el medio local.

La tensión por la presencia de Lemieux al dar clases a los adolescentes usando las enormes prótesis en su pecho, ocasionaron la furia de los padres de familia ya que se difundieron fotografías y videos que los propios alumnos del plantel hicieron para burlarse de ella, en donde se ve a la educadora trans usando ropa ajustada que hacen ver aún más su voluptuosa figura.

Kayla fue fotografiada por sus alumnos. Foto: Especial

La situación ha escalado durante los últimos meses al grado de que tanto la maestra como el personal de la escuela han recibido amenazas de violencia en caso de que no atendieran su pedido de despido para Kayla.

¿Cómo inició la polémica de Kayla Lemieux?

Una fotografía tomada por el equipo del New York Post a Kayla cuando supuestamente no estaba vestida como mujer, derivó que la situación se saliera de control, dijo el Toronto Sun. Ante la imagen, Kayla afirmó que no era esa persona fotografiada, pero esa fue la situación que derivó la licencia para que la maestra dejara de dar clases en la preparatoria canadiense.

Pese a ello, la educadora se mantuvo insistente en no ser esa persona, y afirmó que no dará detalles de quién se trata para que no sea abordada por los medios, indicó. No quiero que esa persona sea lanzada por todos los medios, pero no fui yo… esto es lo que soy. Así es como me veo. Ha estado hablando con personas en mi edificio, pero lo que le están diciendo es duro y falso. Siempre salgo con el aspecto que tengo”.

Así luce supuestamente Kayla como hombre. Foto: Nick Kozak

Al ser cuestionada sobre si su apariencia física alguna vez es distinta a la que muestra en la escuela, afirmó: "Supongo que si me quitara la peluca o me quitara el maquillaje, (pero) todavía tendría senos. No puedes ocultarlos”, sentenció. Mientras que los padres de familia ya habían preparado una recaudación de fondos para obligar legalmente a la escuela para que Kayla tuviera que cumplir con un código de vestimenta.

De acuerdo con la maestra, sufre una condición rara llamada gigantomastia “que implica el desarrollo de senos extremadamente grandes debido al crecimiento excesivo del tejido mamario”, explicó, ante la petición de los padres de familia que exigen que se cubra el busto. “No creo que haya ningún problema en cómo me he vestido. Es la opinión personal de otras personas. No creo que me haya vestido de manera poco profesional”, agregó.

SIGUE LEYENDO:

Manifestantes protestan contra maestra trans por su voluptuoso cuerpo mientras la escuela la protege

Atacan a balazos un negocio de la familia de Messi: le dejan un alarmante mensaje

RMG